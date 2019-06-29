Проклятие Аннабель 3

В центре основных событий опять оказывается злосчастная и проклятая кукла Аннабель, которой умеет управлять беспощадный демон Валлак. Всем новым хозяевам она несет одну лишь смерть и хаос. Очередная глава посвящается супругам Уорренам. В их жизни происходит тот период, когда зловещий предмет хранится в их знаменитой коллекции проклятых вещей.

Главным героям, в конце концов, сильно надоедает сложившаяся ситуация и взрослые преисполняются полной решимости предотвратить дальнейшие разрушения и непрекращающуюся смертность. Искушенные демонологи Эд и Лоррейн помещают одержимую игрушку в специально запертую комнату для артефактов в собственном жилище. Они заключают ее под якобы «надежное» заговоренное священником стекло с благословения последнего.

Наступает бесконечная темная ночь, обернувшаяся ужасом для обитателей дома. Десятилетняя дочь персонажей Джуди из любопытства проникает в запрещенное помещение, помогая таким образом освободиться Аннабель и пробудить злобных духов. Теперь для неожиданно возникших злых сил главными целями для убийства становятся 3 человека — невинная девочка вместе со своей няней Мэри, а также ее лучшая подруга по имени Даниэла…

Жанр: ужасы, 18+, 2D

Прокат по 10 июля, продолжительность 1ч 37 мин

Время: 16:05 (300/350 р.) 22:05 (400 р.)