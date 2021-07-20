Проект «Столетний план развития» — в Алдане

На два дня, 10 и 11 июня, Алданский политехникум стал площадкой для коммуникационной сессии республиканского проекта «Столетний план развития». Инициаторами проекта выступили молодые специалисты группы «Точка кипения» из Якутска и приглашенные гости из Москвы.

Сессия проходит с участием представителей социального и профессионального сообщества Алданского района. Цель проекта – обсуждение и выявление инициатив на местах, а также долгосрочное планирование развития в районе и в республике в целом. За два дня участники провели коллективную работу, направленную на решение задач по проблемам района.

Напомним, стратегические сессии пройдут во всех 34 районах Якутии.

«Столетний план развития» вдохновлен произведением одного из основателей республики Платона Ойунского «Великий столетний план», в котором писатель и государственный деятель в 1927 году отразил этапы развития Якутии по десятилетиям до 2027 года.

«Столетний план развития» – это открытая площадка, где каждый желающий может принять участие и высказать свое мнение. Свои идеи и предложения можно направить в редакции районных газет и на сайт проекта yakutia2122.ru. Итогом встреч станет документ, который отразит общее мнение по плану развития Якутии, исследование будет доступно для каждого жителя республики.

Наш корр.