Проектная деятельность как средство реализации ФГОС

Сегодняшние десятиклассники – первоиспытатели ФГОС нового поколения. Достигли ли мы – учителя и дети – целей ФГОС, покажет будущее. А пока мы, ученики и педагоги гимназии п. Нижний Куранах, не теряя времени и сил, реализовываем новые стандарты. Одной из форм работы в 10-м классе стала подготовка и защита самостоятельных проектов.











Для ученика проект – это возможность максимального раскрытия своего творческого потенциала. Это деятельность, которая позволяет проявить себя индивидуально или в группе, попробовать свои силы, приложить знания, принести пользу, показать публично достигнутый результат. Это деятельность, направленная на решение интересной проблемы, сформулированной самими учащимися. Результат – найденный способ решения проблемы – носит практический характер и значим для самих открывателей.

28 и 30 апреля прошла защита проектных работ у десятиклассников. Работы у ребят оказались самыми разными: творческие и информационные, групповые и индивидуальные, исследовательские и прикладные. Стоит отметить, что творческих работ и прикладных проектов было подавляющее большинство: «Модель ландшафтного дизайна», «Макет головы Ленина в технике папер-крафт», «Комиксы», «Нумерология», «Конструкторский проект House», «Амигуруми», «Компьютерный игровой комплекс», «Роспись стен в гимназии». Также были представлены проекты профессиональной и учебной направленности: «Значение коммерческой иллюстрации в современном мире», «Роль компьютера в изучении английского языка», «Разработка компьютерной видеоигры»,

В процессе защиты ребятам удалось проявить себя с абсолютно другой стороны, нежели мы привыкли их видеть все это время в стенах гимназии. Девушки и юноши раскрыли свои таланты, увлечения! Как приятно узнавать больше о своих учениках и об их творческом потенциале!

Интересную идею предложила группа девушек. Мария Пономарева, Лилия Стебенькова, Карина Нагорнюк, Валерия Вавилова хотят разукрасить стены гимназии в летние каникулы, чтобы поменять пространство внутри и привнести много ярких красок в жизнь гимназистов. А чего стоит бюст Ленина из бумаги, выполненный руками Ольги Красновой и Анастасии Мош! Ольга уже сама рисует схемы для таких объемных бумажных скульптур, а потом собирает их как пазлы! Ирина Плеханова вяжет игрушки – амигуруми любой формы. Ей также уже не нужны готовые схемы, она стала профессионалом своего дела! Софья Рячкина создала проект дома, который хотела бы увидеть в нашем поселке. Ей помогал Денис Окель. По их мнению, надо строить яркие и красивые дома, чтобы они радовали не только самих жителей, но и гостей поселка. Юлия Войтенко и Дарья Валеева представили проект «Нумерология» и рассказали, как эти знания могут послужить личностному развитию человека. Большой интерес у одноклассников вызвала работа Дениса Максимова по созданию компьютерной видеоигры; у Алексея Захарова в планах создание целого игрового компьютерного комплекса; Юрий Шантыко раскрыл очень актуальную тему о роли компьютера в изучении английского языка. Дарья Лаптева и Софья Сапрыгина продемонстрировали глубокие знания по теме ландшафтного дизайна, далеко выходящие за рамки школьной программы. Елизавета Шагеева показала свое мастерство в компьютерной графике в виде комиксов; Алина Муканова поделилась серьезными наработками в коммерческой иллюстрации. Члены жюри порекомендовали девушкам в следующем учебном году поделиться своими навыками с младшими гимназистами и провести мастер-классы для 5- и 6-классников.

Жюри, со всей возложенной на них ответственностью, очень строго подошли к оценке проектных работ. Несмотря на проявленную строгость, они также давали ребятам советы и рекомендации, чтобы к окончанию 11-го класса выпускники смогли проявить себя с наилучшей стороны при защите. Самое главное, что ребята уже абсолютно самостоятельно, без помощи взрослых, выполнили свой проект и презентовали себя и результаты своей работы. Да, у кого-то были недостатки в представленных работах, а кому-то не хватало уверенности перед одноклассниками и членами жюри, но это испытание все прошли достойно, а полученные навыки не раз пригодятся им в студенческой жизни. Алмазы тоже не сразу становятся бриллиантами!

Желаем нашим десятиклассникам дальнейших творческих успехов, учиться конструктивно принимать критику, исправлять недочеты в своих проектах и стремиться к лучшему! Извлечь пользу от таких видов работ! Ведь некоторые ребята уже доказали, что могут получать не только удовольствие от своих занятий, а вполне реальную возможность зарабатывать и быть финансово самостоятельными.

О. Николаева,

классный руководитель,

Т. Митрохина,

замдиректора по УВР гимназии п. Нижний Куранах.