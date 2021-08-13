Продолжается реализация программы переселения

В Алданском районе продолжается реализация мероприятий региональной адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда 2019–2025 гг. в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». В настоящее время на территории поселений района ведется строительство 18 МКД, в том числе семи в Алдане, пяти в Нижнем Куранахе, трех – в Томмоте, двух – в Ленинском и одного в п. Лебедином.

В рамках 1-го этапа (срок реализации 2019–2020 год) планировалось переселение 536 граждан из 255 жилых помещений общей площадью 12 466,52 м2. По состоянию на 1 июня текущего года реализация этапа завершена своевременно и в полном объеме.

Реализация 2-го этапа (2020-2021 год) предполагает переселение 1 512 граждан из 651 жилого помещения общей площадью 30 771,57 м2. По состоянию на 1 июня 2021 г. завершено расселение 696 граждан из 298 помещений площадью 15 580,70 м2. До конца 2021 года планируется реализация этапа в полном объеме.

На стадии выполнения 3-го этапа (2021–2022 год) запланировано переселение 2 010 граждан из 840 жилых помещений общей площадью 39 348,68 м2. По итогу первого полугодия 2021 г. уже расселены 60 граждан из 25 помещений площадью 1 356,73 м2. Завершение этапа запланировано на конец 2022 г.

Сроки реализации четвертого этапа программы отнесены к 2022–2023 годам. В рамках этапа запланировано переселение граждан 1 095 граждан из 491 жилого помещения общей площадью 22 978,02 м2 согласно Постановлению правительства РС (Я) № 7 от 25.01.2021. Завершение этапа запланировано на конец 2023 г.

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