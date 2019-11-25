Продвинутому пенсионеру: как не стать жертвой обмана

Сегодня в российском обществе меняется отношение к качеству жизни пожилого человека. Люди в возрасте ведут достаточно активный образ жизни, наполняя свое свободное время новыми впечатлениями, знаниями, навыками. Активный образ жизни пожилого человека напрямую связан с различными аспектами личной финансовой и цифровой грамотности. Да, люди пенсионного возраста в основном располагают скромными накоплениями, но и они требуют безопасного и грамотного управления.

Из всего спектра финансовых услуг люди пенсионного возраста на регулярной основе используют только банковскую карту для получения пенсии и осуществления платежей.

С банкоматом на ты

Современный мир предлагает много новых технологий, которые существенно облегчат вашу жизнь. Если для молодежи и людей среднего возраста использование банковской карты стало неотъемлемой частью жизни, то люди старшего поколения все еще с опаской смотрят на это новшество.

Но есть простые советы, которые помогут пользоваться банковской картой и банкоматом. Самое важное при использовании банковской карты в том, чтобы ни в коем случае не сообщать посторонним людям, даже сотрудникам банка, данные вашей банковской карты и одноразовые пароли, которые приходят на ваш мобильный телефон в виде СМС от банка.

Никогда и никому не сообщайте ПИН-код карты. Смените его на цифры, которые никогда не забудете. Например, год рождения первого ребенка или дату свадьбы. Если же запомнить не получается, то бумажку с подсказкой ни в коем случае не храните рядом с картой. Положите в потайное место, например, в чехол мобильного телефона.

Взаимодействовать с банкоматом тоже нужно учиться. Перед тем, как вставить карту в банкомат, убедитесь, что он находится в людном месте. Выбирайте банкоматы в офисе банка или в государственном учреждении. Затем осмотритесь по сторонам, чтобы убедиться, что никто не пытается подглядывать за вашими действиями. Окружающие люди не должны находиться слишком близко, чтобы не смогли увидеть ПИН-код, который вы вводите. При вводе ПИН-кода не забывайте прикрывать клавиатуру рукой или сумочкой.

Самые популярные операции при работе с банкоматом – это снятие и внесение наличных. Если эти действия вызывают у вас затруднения, обратитесь к сотруднику банка или попросите родственников показать вам, как произвести эти операции. После того, как вам продемонстрируют последовательность действий с банкоматом, попробуйте повторить все шаги самостоятельно.

Завершив операцию, обязательно заберите карту, деньги и чек.

После того, как вы освоите основные операции с банкоматом, можно переходить к изучению более сложных действий. Например, пополнять баланс мобильного телефона, оплачивать штрафы, налоги и коммунальные платежи. Тем более что все эти операции очень удобно совершать через мобильное приложение вашего банка.

Операции, которые вы совершаете на регулярной основе в приложении можно зафиксировать в виде шаблона. Тогда в следующий раз вы не будете заново заносить данные по операции, а просто выберете нужный шаблон, измените сумму платежа и нажмете на кнопку «Перевести». Дальше можно будет изучить бесконтактный способ оплаты и осуществление онлайн-покупок. Ваша жизнь станет более комфортной и простой.

Смартфон: развлечение

без огорчения

Сегодня телефон – не только средство связи, но и средство для обмана. Вариантов незаконного вымогательства денег по телефону множество. Сейчас почти любой личный номер телефона можно найти в разнообразных интернет-базах. Поэтому нужно понимать, что ваш номер телефона и личные данные (Ф.И.О., семейное положение, дата рождения и т. д.) могут попасть в распоряжение мошенников. То есть они могут начать разговор с вами с обращения по имени-отчеству, чтобы вызвать у вас доверие.

Псевдосотрудники банка

Как это выглядит? Раздается звонок на ваш мобильный телефон. Входящий номер очень похож на номер банка, выпустившего вашу карту. Спокойный мужской голос называет вас по имени-отчеству и представляется менеджером банка, сотрудником службы безопасности банка и т. д. Далее мошенник сообщает, что вам нужно подтвердить перевод на вашу карту. Для этого вы должны сообщить свои персональные данные (номер карты, трехзначный номер с обратной стороны карты, код-подтверждение из СМС, которое поступит на ваш телефон). Вы диктуете номер карты, затем сообщаете код-подтверждение. С вашей карты списывают 10 000 руб.

Как себя защитить? Немедленно закончите разговор, как только услышали, что сотрудник банка попросил назвать ваши персональные данные. Это точно мошенник. И сразу перезвоните в ваш банк по номеру телефона, который указан на карте, чтобы прояснить ситуацию. Ни в коем случае не перезванивайте по тому номеру, с которого звонили мошенники, даже если он очень похож на номер банка, выпустившего вашу карту. Запомните, ни один сотрудник банка не имеет права запрашивать номер вашей карты, трехзначный номер с обратной стороны карты или код-подтверждение из СМС. Всеми этими данными банк располагает.

«Ваша карта

заблокирована»

Как это выглядит? На ваш мобильный телефон поступило смс «Ваша карта заблокирована. Срочно перезвоните по такому-то номеру». Встревожившись, вы перезваниваете на указанный номер, и псевдосотрудник банка сообщает, что вашу банковскую карту пытались взломать. В настоящее время она заблокирована. Ее можно разблокировать прямо по телефону. Для этого вам необходимо назвать Ф.И.О., номер карты и код-подтверждение. Вы сообщаете информацию о себе и своей карте. Далее теряете 10 000 руб.

Как себя защитить? Внимательно читайте текст сообщений, которые поступают на ваш мобильный телефон от банка, выпустившего карту. Если сообщение содержит просьбу перезвонить в банк по незнакомому номеру, игнорируйте его. Перезвоните в банк, который выпустил вашу карту, по номеру, указанному на обратной стороне карты, и сообщите о случившемся. Сотрудники банка проинструктируют вас о дальнейших действиях и предпримут необходимые меры по защите ваших денег.

«Кинула деньги

на ваш номер случайно»

Как это выглядит? СМС с короткого номера: «Ваш баланс пополнен на 500 руб.» Следом приходит СМС: «Добрый день! Извините, пожалуйста. Кинула деньги на ваш номер случайно. Хотела положить на счет сына-школьника. Верните, пожалуйста, на этот номер. Спасибо за понимание». Вы, будучи человеком ответственным и честным, переводите 500 руб. на указанный номер. Потом проверяете свой баланс и понимаете, что на нем нет лишних 500 руб.

Как себя защитить? При получении подобного сообщения сначала проверьте баланс своего телефона и только потом принимайте решение о возврате. Кроме того, всегда обращайте внимание, с какого именно короткого номера пришло СМС. Скорее всего, это не номер вашего оператора.

«Для просмотра

перейдите по ссылке»

Как это выглядит? Вам приходит СМС: «Вам отправлена фотография. Для просмотра перейдите по ссылке». Вы переходите по ссылке, ведь вам интересно, что за фотография. Ваш смартфон становится уязвим для вредоносных программ, которые передают ваши персональные данные злоумышленникам. Второй вариант: с баланса вашего телефона списываются деньги.

Как себя защитить? Запомните, нельзя переходить по ссылкам, которые пришли от незнакомых абонентов. Все ваши друзья и родственники могут самостоятельно, напрямую, минуя посредников, отправить необходимые документы и фотографии лично вам со своего смартфона. Если вы получили подобное сообщение, удалите его, не открывая. Кроме того, позаботьтесь, чтобы на ваш смартфон был установлен антивирус. Если вам сложно установить защитное приложение самостоятельно, обратитесь к родственникам.

Платные услуги

мобильного оператора

Как это выглядит? Вы сменили тариф на мобильном телефоне. Или вам пришло СМС с предложением подключить платную услугу. Причем для подключения вам просто не надо отвечать на это сообщение. Услуга подключится самостоятельно. Или вам пришло сообщение, что оператор подключил вам услугу бесплатно в качестве подарка. Однако забыл сообщить, что период бесплатного действия услуги – 7 дней. Далее взимается плата. В результате ваши расходы на мобильную связь резко возросли.

Как себя защитить? Установите себе на смартфон приложение вашего оператора и регулярно проверяйте, какие платные услуги вам подключены. В случае обнаружения услуги, которая вам не нужна, откажитесь от нее непосредственно через приложение или в офисе оператора. Сейчас такие ситуации становятся все реже, так как принят закон «О связи», который запрещает навязывание услуг мобильных операторов. Однако чтобы избежать непредвиденных трат, старайтесь проверять, что входит в расходы за вашу мобильную связь.

Несмотря на существование различных схем, которые могут быть опасны для людей пожилого возраста, не стоит думать, что интернет полон угроз и повсюду неискушенного пользователя ожидают ловушки. На самом деле, доля опасных сайтов не так велика по сравнению с общим количеством сайтов в интернете.

Терять бдительность, конечно, не стоит, как и в реальной жизни. Соблюдение простых правил позволит вам избежать большинства проблем при использовании цифровых финансовых услуг.

Территориальный отдел

Управления

Роспотребнадзора по РС (Я)

в Алданском районе.