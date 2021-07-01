«Не знаешь, что делать – иди в библиотеку», – так написала Джоан Роулинг в книге «Гарри Поттер и тайная комната». А если библиотека закрыта на полгода на капитальный ремонт? Тогда приходите в «Точки чтения»!

Алданская центральная районная библиотека им. Н. А. Некрасова организует выездные «Точки чтения», где проводится следующая работа: социальные и литературные акции, ознакомление с тематическими библиографическими списками книг, подготовленными к историческим и литературным памятным датам, регистрация в библиотеку «ЛитРес» для выдачи читателям бесплатно всех книг самой большой электронной книжной площадки России, консультация по использованию приложения «ЛитРес:Читай», знакомство с площадками «Некрасовки» в социальных сетях и сайтом библиотеки.

Первая «Точка чтения» была организована в торгово-развлекательном комплексе «Чудо-парк» 13 февраля и приурочена ко Дню родного языка и письменности в РС (Я). Специалисты центральной районной библиотеки предложили алданцам принять участие в акции «Скажи на якутском!» и произнести несколько фраз на языке народа саха. Промоакция сопровождалась выездной книжной выставкой «Язык есть исповедь народа», на которой были представлены книги о жизни и творчестве Семена Новгородова, первого якутского ученого-лингвиста – создателя якутского массового алфавита, книги по якутской лингвистике, тексты якутского героического эпоса. Всем желающим были вручены флаеры с информацией о Дне родного языка и письменности РС (Я), об особенностях якутского языка, с высказываниями знаменитых людей о важности сохранения родных языков и уважительного отношения к языкам других народов. Активное участие в акции приняли ребята Центра семейного устройства, студенты и преподаватели Алданского политехникума.















Следующая «Точка чтения» состоялась 20 марта в Центре молодежных инициатив мкр. Солнечного. Здесь была организована зона буккроссинга, где каждый желающий смог выбрать себе интересную книгу, а также получить бесплатный доступ к полной базе электронной библиотеки «ЛитРес». В «Точке чтения» для участников праздника «Моя любимая игрушка», который проходил в Центре, был подготовлен тематический список книг и проведен книжный обзор по теме «Страна детства: развиваемся, играя».

7 апреля «Точка чтения» была организована в Алданском медицинском колледже, где сотрудники библиотеки провели мероприятие, посвященное Дню здоровья. Студенты познакомились с историей праздника, посмотрели презентацию «Вредные привычки» и видеоролики о вреде алкоголя, курения и наркомании. Узнали о главных факторах мотивации здорового образа жизни и о том, какие меры предпринимаются сегодня для охраны здоровья человека. Также учащимся и преподавателям была предоставлена помощь в регистрации на площадке Всероссийской акции «Тотальный диктант – 2021».

«Точки чтения» библиотеки им. Н. А. Некрасова набирают популярность. 24 апреля в ТРК «Чудо-парк» алданцы спешили, чтобы успеть зарегистрироваться в электронной библиотеке «ЛитРес» и взять книги на книговороте «Буккроссинг». Движение «Буккроссинг» – это процесс «освобождения» книг от книжных полок и отпускания их в свободный поиск своего читателя. Все книги предоставляются людям бесплатно на неограниченный срок пользования. Библиотека подбирает для буккроссинга книги самых популярных жанров. Здесь можно найти детективы, фэнтези и фантастику, приключения и романтические произведения. «А разве так бывает?» – спрашивают удивленные люди, узнав, что книги можно взять без оплаты и навсегда. Да, бывает! Вы не только можете взять книги домой, но и принести свои, подарив их другим читателям.

Благодарим социальных партнеров, предоставляющих библиотеке территорию для проведения «Точек чтения», и приглашаем алданцев посетить выездные мероприятия алданской центральной районной библиотеки им. Н. А. Некрасова. Дату их проведения можно узнать в наших аккаунтах:

«Инстаграм»: @nekrasovlibrary_aldan; https://www.instagram.com/nekrasovlibrary_aldan/,

«Одноклассники»: https://ok.ru/profile/580102176745,

«ВКонтакте»: https://vk.com/public181538579.

О. Лазарева,

зав. отделом обслуживания.

Фото предоставлено автором.