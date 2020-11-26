Прикоснуться к истории края…

В 1933 году комиссия по проведению10-летия Алдана приняла план об открытии районного музея. Ответственной была назначена работник районо Нечаева. В создании музея принимали участие главный инженер треста «Якутзолото» Иван Петрович Лебедкин, начинающий геолог, позже ученый с мировым именем Юрий Александрович Билибин. 22 ноября этого же года распоряжением исполкома райсовета был организован историко-краеведческий музей, который располагал экспозициями по истории действующих на тот момент предприятий золотодобывающей промышленности, залом «Фауна Алданского района».







В настоящее время экспозиции Алданского историко-краеведческого музея располагаются в семи тематических залах.

В зале этнографии помимо экспозиций, посвященных эвенкийскому и якутскому народу, можно узнать об археологических и палеонтологических находках в Алданском районе. Зал фауны расскажет о животных и птицах, которые обитают в суровой якутской тайге. Как открыли золото на алданской земле, о верблюдах, которые ходили по Укуланской улице, первом гидросамолете, приземлившемся на реку Алдан, и много других интересных историй о городе Алдане вы узнаете в зале становления прииска Незаметный. Зал памяти и боевой славы, открытый к 55-летию Победы в ВОВ, посвящен алданцам, участвовавшим в Великой Отечественной войне, алданцам – Героям Советского Союза и самоотверженной работе тыла. Зал быта ХХ века познакомит с множеством предметов быта 20–80-х годов прошлого столетия. Как обустраивали свой быт семьи первых старателей, прибывших на прииск Незаметный, и их потомки, мы поведаем в этом зале. В зале золотодобывающей промышленности и дражного флота вы познакомитесь со способами добычи золота в Алданском районе, мы расскажем о легендарной шахте имени А. В. Косарева и открытии богатейшего Куранахского рудного месторождения золота. А также о геологической разведке и слюдяной промышленности района.

В год несколько раз меняется экспозиция в выставочном зале. Темы всегда разные: от краеведческих и художественных до детских интерактивных выставок. Уникальными экспонатами фондов музея можно считать фотоальбомы, выпущенные в честь 10-летия и 25-летия золотодобывающей промышленности, альбом Ивана Васильевича Сущенко, которые рассказывают о зарождении золотодобывающей промышленности.

С самого начала своей деятельности сотрудники музея работали с целью сохранить память о прекрасном, великом прошлом Алдана, собирали по крупицам историю первенца индустриальной Якутии, предприятий, семьи. Комплектование музейных фондов идет постоянно, среди критериев отбора материалов – в первую очередь, краеведческая ценность, подлинность экспонатов. Коллекции нашего музея в основном пополняются благодаря дарам частных или юридических лиц. Любой предмет, попадающий в музей и представляющий для него ценность, пополняет музейную «копилку».

Музейные фонды делятся на основной и научно-вспомогательный. На сегодняшний день основной фонд нашего музея насчитывает 11 891 единицу хранения, научно-вспомогательный – около 17 515 единиц. К основному фонду относятся исторические ценности – предметы и коллекции, связанные с историческими событиями в жизни народа, предметы этнографии и этнологии, археологические материалы, художественные ценности, предметы техники, приборы, инструменты, аппаратура, рукописные и печатные издания, письма, автографы, дневники, фотографии, негативы, кино-, фоно- и видеоматериалы, филателистические материалы, предметы нумизматики, коллекции и образцы флоры и фауны, природные геолого-минералогические образцы и другие.

В 2019 и 2020 гг. фонды нашего музея пополнились картинами художников, фотографиями, книгами, значками, слесарными тисами, изготовленными в ЦРММ, образцами горного хрусталя и хромдиопсида, пишущей машинкой, швейной машиной и другими предметами.

Ветеран тыла, ветеран АП «АЯМтранс» Тамара Степановна Тисленко подарила музею фарфоровые статуэтки, старинные коньки, которые одевали на валенки, и коврик. Ветеран пионерской и комсомольской работы в Алданском районе Альбина Алексеевна Васютина пронесла свою любовь к родному краю, делу обучения и воспитания подрастающего поколения на протяжении всей своей педагогической жизни. Из своей коллекции она принесла в дар музею предметы, связанные с пионерами, пластинки с детскими песнями, речью В. И. Ленина, компасы, фильмокопии Московской, Харьковской копировальной фабрик, кинопроектор «Русь» и другие предметы. Почетный гражданин Алдана, ветеран авиации, коллекционер Ильдус Абдулович Саддаров поделился своими коллекциями марок, открыток, конвертов, значков, монет. Интересными экспонатами музея стали дозиметр-ренгенометр, облигации займа, денежные знаки 1905, 1909, кредитные билеты 1898, 1910 годов известного в Алдане коллекционера Эдуарда Анатольевича Шипачева. На 370 экспонатов пополнил фонды нашего музея коллекционер Андрей Александрович Бурнос, работник АО «Полюс Алдан», это значки, почтовые карточки, монеты с изображением Олимпийских игр в Сочи 2014 года.

В Алданском районе насчитывается много закрытых поселков. Давно исчезнувшие уголки нашего района запечатлены фотографами и представляют огромную ценность для воссоздания истории нашего края. Также в истории Алданского округа, района оставили большой след предприятия, которые давно ликвидированы. Это комбинат «Алданслюда», автопредприятия «АЯМтранс», ПАТО, райпо, продснаб, райбыткомбинат, совхозы «Ударник», «Пятилетка», строительно-монтажное управление, дирекция киносети Алданского района и другие. В районе есть люди, которые жили в том или ином закрытом поселке, работали на предприятиях, которых уже давно нет, их потомки – поделитесь фотографиями, документами, интересными экспонатами с Алданским историко-краеведческим музеем. Его сотрудники работают с архивными документами, ведут поисковую работу, встречаются с населением, на них возлагают большие надежды по пополнению фондов музея. Мы обращаемся за помощью ко всем жителям района, ведь без вас мы не сохраним историю, не донесем ее до потомков. Уважаемые алданцы, посмотрите в ваших домашних архивах, сундуках, на чердаках, может, что-то и найдется. А музей – это как раз то место, где можно хранить, собирать, показать всю историю семьи, страны, где можно узнать много интересного, прикоснуться к истории родного края.

Дорогие жители и гости города, приглашаем вас посетить Алданский историко-краеведческий музей с 23 по 27 ноября в дни открытых дверей.

Д. Васильева,

заведующая отделом

музейно-образовательной деятельности АИКМ.