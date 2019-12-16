17 декабря 2019 года в здании прокуратуры Алданского района по адресу: г. Алдан, ул. Пролетарская, д. 15а, 3-й этаж, прокурор Алданского района РС (Я) В. А. Умеренко проведет личный прием граждан по вопросам в сфере жилищно-коммунальной хозяйства, в том числе при переселении из ветхого и аварийного жилья и проведении капитального ремонта многоквартирных домов.

Прием граждан будет проводиться по предварительной записи.

Запись на прием осуществляется по тел. 8 (411-45) 3-68-10, а также непосредственно в канцелярии прокуратуры Алданского района до 18.00 16 декабря 2019 года.