Приглашаем учиться

Ввиду сложной эпидемиологической ситуации в Республике Саха (Якутия), связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, в рамках реализации проекта Министерства образования и науки по ускоренному обучению медицинского персонала среднего звена, ГБПОУ РС (Я) «Алданский медицинский колледж» осуществляет БЕСПЛАТНОЕ обучение среднего медицинского персонала государственных медицинских организаций по программам повышения квалификации «Оказание медицинской помощи пациентам и лицам с подозрением на коронавирусную инфекцию Covid-19» (36 часов) и «Интубация трахеи – обеспечение проходимости верхних дыхательных путей при коронавирусной инфекции Сovid-19» (36 часов). Обучение осуществляется с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. Заявку на обучение можно подать через портал непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России: https://edu.rosminzdrav.ru/.

По всем интересующим вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (411 45) 3-70-37, 8-924-361-11-55 – Варушина Юлия Сергеевна, 8-924-162-74-77 – Терентьева Светлана Николаевна; адрес электронной почты: amk.dpo@mail.ru

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