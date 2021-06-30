По-студенчески – это вкусно, сытно и недорого!

Суп и борщ, котлеты и жареная рыба и, конечно, компот и свежезаваренный чай – гармония ароматов в студенческой столовой царствует с раннего утра, наполняя холл общежития Алданского политехникума атмосферой неповторимого домашнего уюта! К семи часам уже готов завтрак – сытная молочная каша с маслом. К этому времени налажен и обед. Четыре сотрудницы столовой устали не знают!

Хлопоты на кухне начинаются в половине седьмого утра. Первым делом нужно разогреть плиты и заварить чай: скоро придут завтракать студенты. Пока закипает вода, повара замешивают тесто, шинкуют овощи для борща, подготавливают мясо и разделывают рыбу: обед наступит быстро!

Хорошо прожаренное, мягкое и сочное мясо многие назовут коронным блюдом любого застолья. Среди завсегдатаев столовой мясоедов-гурманов немало, и у каждого свои предпочтения. Котлеты, тефтели, гуляш, поджарка – любителям предлагается множество мясных блюд. Разнообразна в столовой и выпечка. Хачапури, пицца и чебуреки наряду с булочками и пирожками пользуются повышенным спросом.

В меню – более полусотни первых и вторых блюд, гарниров и каш, салатов и напитков. Столовая ориентирована на широкий круг потребителей, и нетронутым не остается ни одно из яств!

Где можно вкусно и недорого пообедать – знают не только обучающиеся политехникума, но и работающие алданцы. В обеденный перерыв в студенческую столовую приходят сотрудники многих предприятий и организаций города. Предприятие кормит как взрослых, так и детей – повара готовят горячие обеды и выпечку для городских школ.

– Школы сами забирают готовые обеды, основное же производство у нас здесь, на месте, – рассказывает заведующая столовой О. И. Котоманова. – В соответствии с действующими ограничениями наполняемость зала не должна превышать 50 процентов. С невозможностью размещения желающих пообедать мы не сталкиваемся: зал у нас очень большой и места хватает всем одновременно приходящим посетителям. Не сопряжено с какими-либо сложностями и проведение дезинфекционной обработки.

Коллектив студенческой столовой небольшой. Приготовлением блюд занимаются два повара. Наталия Юрьевна Кирьянова работает давно, коллеги называют ее старожилом. Личных профессиональных секретов у Наталии Юрьевны – масса! Лидия Александровна Дашковская приступила к обязанностям всего пару недель назад. С плитами и посудой освоилась быстро, а мастерства ей не занимать! Повара – мастера-универсалы, они могут создать любой кулинарный шедевр.

Старейшей сотрудницей является кухработница Натаван Чесак. Кухню она знает досконально! Буфетчица Светлана Николаевна Высоцкас пришла в столовую недавно, однако и в коллектив, и в работу влилась сразу.

С весны этого года коллективом столовой руководит Олеся Ивановна Котоманова, являющаяся по совместительству медицинской сестрой общежития. Помимо специфики работы кухни, Олеся Ивановна отвечает за поставку продуктов. Подсчитать, заказать, привезти, выгрузить, выдать – возлагаемых на заведующую задач не перечесть!

– Коллектив столовой объединил настоящих профессионалов, и именно в этом наша ценность, – считает Олеся Ивановна. – Кадровый вопрос в сфере общественного питания стоит очень остро. Подбор грамотных, подготовленных и любящих свое дело сотрудников – задача высшей сложности, которая решаема не всегда.

Поварское дело сродни настоящему искусству, сочетающему прирожденный талант и приобретенные знания: кулинарии и кондитерского дела, калькуляции, технологии, сочетания продуктов и санитарных норм. Специалистов высокого класса в отрасли катастрофически мало.

Чтобы было вкусно, сытно и полезно – этого триединства сотрудники столовой придерживаются строго. Питание должно быть разнообразным и сбалансированным, в приготовлении любого блюда рецептура выдерживается строго. А вот сделать еду по-настоящему вкусной – это уже мастерство высшего порядка!

Пресс-служба АПТ.