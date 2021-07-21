По следам первооткрывателей золота Алдана

На этой неделе в Алдане побывали члены Якутского регионального отделения Русского географического общества в рамках проекта «Пути великих свершений».

Этот проект начал осуществляться 10 лет назад группой ученых, издателей и энтузиастов с целью систематизации и обобщения исторических и этнографических сведений об освоении территорий Северо-Востока, Дальнего Востока, Тихоокеанского побережья и Арктики. За это время уже состоялось восемь экспедиций в Якутии и по субьектам Дальнего Востока.

Теперь участники посетили Алданский район, посвятив накануне 100-летия образования ЯАССР и в преддверии 100-летия зарождения алданской золотодобывающей промышленности отдельный раздел проекта первооткрывателям алданского золота.

Члены экспедиции, в составе которой были зампредседателя правительства республики, постоянный представитель РС (Я) по Дальневосточному федеральному округу Георгий Никонов, писатель, драматург, член Союза писателей России Семен Ермолаев, разработчик и редактор сайта проекта Дмитрий Никонов, делегация Томпонского района и другие, совместно с Алданским историко-краеведческим музеем проехали с экскурсией по городу, побывали на могиле первооткрывателя алданского золота М. Тарабукина, где почтили его память и рассыпали на могиле знаменитого земляка горсть родной земли.

Наш корр.