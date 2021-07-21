Также чествовали юбиляров, жителей города, имеющих статус «Дети войны», которым в этот день исполнилось по 85 лет. Совместно с юнармейцами школы гости приняли участие в акции «Посади сирень Победы!» На аллее Славы школы № 6 в честь праздника России высадили саженцы сирени, яблонь, рябины.







Праздничный день выдался солнечным, на уличной школьной сцене было весело от поздравлений, награждений, музыкальных номеров, прозвучавших для собравшихся на мероприятии.

Н. Дацун.

Фото предоставлены автором.