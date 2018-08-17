«Полюс Алдан» помог эвенкийскому селу Хатыстыр

В очередной раз «Полюс Алдан» пришел на помощь администрации Алданского района — на этот раз в связи с необходимостью ремонта автодороги в селе Хатыстыр Беллетского эвенкийского национального наслега. Золотодобытчики выручают жителей этого населенного пункта не в первый раз – не так давно помогали селу углем, отсыпали проезжую часть размытой паводковыми водами дороги.

Оперативно преодолевать сложные ситуации удается благодаря деловому заинтересованному подходу «Полюс Алдан», его руководителя Алексея Носкова и главы Алданского района Северина Позднякова.

При необходимости всегда оперативно принимаются решения о проведении восстановительных работ силами золотодобывающей компании. На этот раз, в августе 2018 года, речь шла о необходимости очередного ремонта хатыстырской дороги, и он уже проведен. Под руководством производственной службы «Полюс Алдан», которую возглавляет Геннадий Егоров, была организована масштабная работа: задействованы бригада рабочих из 6 человек, техника — погрузчик, грейдер, 4 самосвала. В результате объем перевезенного и отсыпанного грунта составил 1500 кубометров, главное же, улучшено транспортное сообщение с отдаленным эвенкийским селом.