Позывные жаркого лета!

Летние каникулы… Как много можно и нужно успеть за три месяца! В этом году лето в Алдане отличное! Вода в реках прогрелась до оптимальных температур и лыжники Алданской ДЮСШ воспользовались этим фактом в полной мере. Собрав дружную команду, отправились в однодневный сплав по реке Алдан. Ребята посмотрели красивые места, много купались, ныряли и загорали. Счастливые и довольные вернулись домой, чтобы снова окунуться в тренировочный процесс, который не прерывается даже летом.









На роллерных трассах Центра подготовки по зимним видам спорта провели летнее первенство Алданского района по кроссу и лыжероллерам. Чемпионами и призерами соревнований в гонках на роллерах стали: Денис Мыльников, Кирилл Головачев, Эдуард Марков и Анастасия Войделовская (все спортсмены из г. Алдана) – в группе юниоров и юниорок; Николай Бутаков (г. Ленск), Владислав Парфенов, Геннадий Немчинов, Светлана Пономаренко (спортсмены из г. Алдана), Диана Сафронова (п. Лебединый) и Алена Гарипова (мкр. Солнечный) – в группе юношей и девушек 2002–2003 г. р.; Вячеслав Хотяновский, Валерий Уфимцев, Роман Рау (все спортсмены из г. Алдана), Дарья Сафронова (п. Лебединый), Алина Ерецкая (г. Алдан) и Ольга Фролова (п. Ленинский) – в группе юношей и девушек 2004–2005 г. р.; Вадим Ширяев, Кирилл Свечников, Александр Толстихин, Нина Садовская, Анна Глотова и Кристина Сафронова (все спортсмены из г. Алдана) – в группе юношей и девушек 2006–2007 г. р.

В рамках этих соревнований попробовали свои силы начинающие лыжники 2008–2010 г. р. Они преодолели на роллерах дистанцию в 1 200 метров. Здесь праздновали победу Виктор Кустов (Сахалинская обл.), Герман Тисленко, Марк Энгель, Виктория Хромова, Любовь Местникова и Алена Федо (все спортсмены из г. Алдана).

В кроссе призовой подиум немного поменялся. В группе юниоров и юношей 2002–2003 г. р. на дистанции 5 км чемпионами стали Вадим Шамотайлов и Николай Бутаков, призеры – Денис Мыльников, Владислав Парфенов, Геннадий Немчинов. У девушек этой же возрастной группы на 3 км тройка лидеров: Светлана Пономаренко, Диана Сафронова и Алена Гарипова. Среди юношей и девушек 2004–2005 г. р. на дистанции 3 км победителями стали Павел Матвеев (г. Ленск) и Дарья Сафронова, призерами: Роман Рау, Вячеслав Хотяновский, Ольга Фролова и Алина Ерецкая. На дистанции 2 км в группе юношей и девушек 2006–2007 г. р. лучшими были Кирилл Свечников, Вадим Ширяев, Никита Сафронов, Нина Садовская и Анна Глотова. Среди самых маленьких участников 2008–2010 г. р. в призерах оказались самые быстрые: Денис Жиров, Дмитрий Тарасов (Хабаровск), Виктор Кустов (Сахалин), Кристина Сафронова, Виктория Хромова и Евгения Манухина.

Следующие старты Roller Cross – гонка на роллерах с препятствиями запланированы на День физкультурника. Пожелаем всем ребятам удачи в предстоящих соревнованиях!

После проведенного первенства и небольшого тренировочного периода учащиеся отделения лыжных гонок ушли в однодневный велопоход. Пока стоит отличная погода, разнообразим свою спортивную подготовку катанием на велосипедах и греблей на лодках. Ужин, сваренный на костре своими руками, посиделки у ночного костра, спальники, палатки – каникулы продолжаются!

А. Пономаренко,

тренер-преподаватель ДЮСШ г. Алдана.