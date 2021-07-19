«Позолотил» ручку…

В ОМВД России по Алданскому району обратилась 32-летняя местная жительница с заявлением о краже. В марте прошлого года она с дочерью и матерью отдыхала во Вьетнаме, в квартире оставался сожитель заявительницы. Вернувшись домой женщина не обнаружила шкатулку с ювелирными украшениями из золота и серебра на сумму более 70 000 рублей. Сожитель свою причастность к пропаже украшений категорически отрицал, но поведал, что в период отсутствия хозяйки в квартире в разное время находились его родственник и друг, но кто именно из двух гостей мог совершить кражу, оставалось только догадываться.

Оперативно-розыскными мероприятиями был установлен 23-летний родственник сожителя заявительницы. Находясь в гостях в квартире потерпевшей, он на протяжении нескольких дней распивал спиртное с ее сожителем. В один из дней, оставшись один в квартире, заметил в комнате шкатулку с украшениями. И пока родственник отсутствовал, из шкатулки похитил золотой браслет. Украшение он сдал в ломбард, а вырученные 6 000 рублей потратил на спиртное. В ходе дальнейшего распития спиртного, когда родственник уснул, похитил остальные украшения вместе со шкатулкой. Изделия из серебра и шкатулку после выбросил в мусорный бак. Золотые же изделия продал мужчине-продавцу в одном из магазинов города и приобрел на вырученные деньги спиртное и продукты. После совершения кражи уволился с работы и уехал в Краснодарский край, где и был установлен сотрудниками полиции.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Свою вину в краже он признал и возместил причиненный потерпевшей ущерб в полном объеме.

Наш корр.