Поем – значит живем!

В 2018 году в нашем поселке Ленинском появился новый творческий коллектив – хор «Поющая душа». Огромным поводом для этого послужило открытие нового здания поселкового клуба, где предоставлялись все условия для занятий и творческой реализации.

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К сожалению, жизнь в маленьких поселках сосредоточена на работе, семейно-бытовых делах и проблемах. Еще лет двадцать назад люди очень активно принимали участие во всех мероприятиях в поселке, и клуб был самым посещаемым местом, где всегда бурлила творческая энергия. Был свой самодеятельный театр, хор – причем как детский школьный, так и взрослый, танцевальный кружок, спортивные секции. Люди любили встречаться, общаться, выступать. Но с приходом новых технологий мировоззрение и отношение к самодеятельности у многих поменялось.

Для местной администрации при открытии нового клуба главной задачей было постараться вновь организовать людей и сделать так, чтобы его стены наполнились спортивной и творческой энергией.

Когда меня попросили помочь в создании хора и предложили стать его руководителем, честно признаюсь, очень сомневалась, удастся ли собрать людей и убедить их в том, что возможность общения, возможность дарить радость людям своими песнями несет позитив и пользу не только для других, но, прежде всего, для себя самого. Ведь ни для кого не секрет, что при пении наши легкие и весь организм начинают работать нам в плюс.

В первый месяц после создания хора его состав постоянно менялся. Велась активная агитационная работа с населением, особенно с жителями более солидного возраста – нашими пенсионерами. Хочу сказать слова огромной благодарности председателю Совета пенсионеров Роме Эдуардовне Горбуновой. Ведь именно она уговаривала и убеждала своих пенсионеров и обеспечила практически полностью состав хора.

И вот в апреле 2018 года наш уже сложившийся коллектив под названием «Поющая душа» приступил к занятиям. Работы предстояло много. Мне, как руководителю, необходимо было не только научить участников хора правильно петь и слушать друг друга, но и очень грамотно подобрать песенный репертуар. Начали с простых, народных и всем известных песен. Постепенно стали заниматься профессиональными упражнениями для голоса (распевками). Каждый раз старалась объяснять, для чего необходимы эти занятия, ведь многие из участников впервые стали заниматься вокалом. Моя цель была не только научить правильно и грамотно исполнять песни, но и заинтересовать своих участников для дальнейших выступлений на сцене.

Нашим дебютом после непродолжительной подготовки стало выступление на праздновании 9 Мая. На сцене родного клуба коллектив достаточно уверенно исполнил две песни, посвященные Великой Победе. Далее было очень значимое событие – открытие нового поселкового клуба. Важно было продемонстрировать, что с открытием клуба происходит и открытие новых коллективов самодеятельности, новых творческих талантов. Это мероприятие наш коллектив «Поющая душа» считает стартовым, оно явилось нашим волнительным концертным началом. Далее было участие в массовых республиканских и районных мероприятиях. Это и республиканский национальный Ысыах Олонхо, и большое мероприятие, посвященное 100-летию комсомола, и «Библионочь» в МЦРБ им. Н. А. Некрасова, и выступления среди школьников и студентов. Коллектив становится постоянным участником всех мероприятий в Ленинском.

Принимая активное участие в жизни поселка, города и района, обязательным наш коллектив считает выступать в интернате для престарелых и инвалидов. Там всегда ждут участников хора и слушают со слезами на глазах. В свою очередь мы, артисты, всегда спешим порадовать стариков, откладывая все свои дела, ведь более благодарного зрителя не найти.

За два года существования хора нами выучено около 45 песен и более 30 достойно исполнены на концертных площадках. Это народные песни, романсы, патриотические и, конечно же, современные эстрадные произведения. Стараемся несмотря ни на что идти в ногу со временем. Хочется отметить, что за время нашей работы возрос не только репертуар, который становится более разнообразным и многотематичным, но и уровень исполнения. Я сердечно благодарю всех участников коллектива «Поющая душа» за помощь и понимание в любых ситуациях, за хорошие и качественные выступления, за старания! Вы настоящие друзья и артисты – я это смело могу сейчас утверждать. Пусть душа ваша будет всегда поющей!

Е. Горбунова,

руководитель хора «Поющая душа»,

отличник культуры РС (Я).