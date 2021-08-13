С 1 августа в Алдане возобновляется движение пассажирских автобусов. Они пойдут по привычным алданцам маршрутам, пронумерованным как 5а и 1а. К работе по перевозкам приступает нерюнгринское предприятие ООО «Реасон Прогресс».

По информации, опубликованной на официальных страницах городской администрации в соцсетях, автобус по маршруту 1а будет выполнять рейсы в часы пик: утром – в 7.00 и 8.00 вечером – в 17.00 за исключением выходных и праздничных дней. По маршруту 5а до 15 сентября будет организованы рейсы с 7.00 до 18.00. С середины сентября по этому маршруту добавится еще несколько утренних рейсов.

Стоимость проезда составит 40 рублей. В настоящее время, по словам главы города А. Бугая, Управлением социальной защиты отрабатывается вопрос о проездных билетах для льготных категорий населения.

Наш корр.