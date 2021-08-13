Победили тогда, победим и сегодня!

Дорогие земляки-алданцы!

Уважаемые товарищи!

В эти летние дни в соцсетях набирает обороты голосование в поддержку присвоения Алдану высокого звания «Город трудовой доблести». Многие горожане и жители района разослали по городам Якутии и России ссылки в поддержку благородного движения.

Нам нужно побороться за народный проект, собрав 200 000 подписей за короткий срок до 15 августа. Цифра огромная, поэтому необходимо привлечь как можно больше родственников, знакомых, друзей и товарищей, выехавших за пределы города и республики в города и селения большой России. Призываю активно распостранять информацию о проекте среди жителей всей Якутии, чтобы они поддержали голосами наш Алдан.

В эти дни будут собраны подписи в бумажном варианте членами общественных организаций, волонтерами среди старожилов, ветеранов, детей войны.

Тем самым мы воздадим священный долг памяти и бесконечной благодарности за ратный и трудовой подвиги алданцев на фронтах и в тылу в годы Великой Отечественной войны, за всенародный вклад в Великую Победу!

Мы гордимся славою наших алданцев!

Их имена увековечены на Обелиске Славы, в книгах «Память», их вклад в Великую Победу достойно представлен на стендах и в материалах Алданского историко-краеведческого музея. Имена семи Героев Советского Союза в памяти каждого из нас. В честь героев названы улицы нашего города и селений в Алданском районе, увековечена память о них в столице нашей республики – в городе Якутске.

Очень хочется, чтобы высокое звание было достойным подарком к 100-летию со дня основания любимого города в 2023 году. Алдан и его жители активно готовятся к этой знаменательной дате. Золотые люди золотого Алдана поистине заслужили высокой всероссийской награды!

Мы победили тогда! Мы победим и сегодня!

С уважением,

Р. Солнышкина,

народный депутат Республики Саха (Якутия).