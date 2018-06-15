Первый выпускной в жизни ребенка… Это совершенно необыкновенный праздник, волнительное событие для детей, их родителей, воспитателей. Новые эмоции, незнакомые ранее ощущения, предвкушение перемен и грусть прощания с дорогими людьми.

Дошколята Центра семейного устройства решили в день своего выпускного отправиться в «Морское путешествие к Школьным островам» и показать свою готовность и огромное желание стать первоклассниками. Команда в составе капитана Артема Рамазанова, штурмана Михаила Удовиченко, радиста Дмитрия Евданова, боцмана Дениса Горбачевского с хорошим, праздничным настроением проплывала на своем необычном корабле мимо музыкальных, танцевальных и песенных островков, доказав встретившимся «пиратам», что самые главные сокровища для человека – знания и дружба.

В этот знаменательный день ребята получали поздравления, подарки и улыбки сотрудников центра. Дарили признательность любимым воспитателям за их труд и заботу: Любови Александровне Клишиной, Жанне Анатольевне Приданниковой, Екатерине Юрьевне Ивановой, Ольге Александровне Матвеевой. За развитие творческих способностей – музыкальному руководителю Ирине Викторовне Обуховой, за звонкие голоса и четкое произношение – логопеду Наталии Георгиевне Бугай, за домашний уют – помощникам воспитателя Светлане Петровне Суховатциной и Юлии Васильевне Райлян, медикам и работникам кафе «Умка».

Мы от всей души желаем нашим дорогим выпускникам верить в чудеса, красиво мечтать, проявлять свои таланты и с успехом получать новые знания. Пусть счастливое детство не заканчивается, пусть каждый день будет ярким, веселым, солнечным и добрым. В добрый путь, наши дорогие выпускники!

Н. Бугай, Л. Клишина.

Фото предоставлено авторами.