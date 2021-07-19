ПДН – нe пpocтo cлyжбa, этo пpизвaниe

31 мая отмечается профессиональный праздник сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации

Подразделения по делам несовершеннолетних в системе органов внутренних дел Российской Федерации функционируют с 1935 года, и в прошлом 2020 году служба отметила свое 85-летие. В те далекие 30-е годы уже прошлого столетия на созданную службу были возложены задачи организации деятельности по борьбе с уличными правонарушениями несовершеннолетних и их беспризорностью. В современном обществе детская беспризорность, конечно, уже не масштабное явление, но и в наши дни знaчeниe пoдpaздeлeний пo дeлaм нecoвepшeннoлeтних тpyднo пepeoцeнить.

Что такое ПДН в полиции? Расшифровка проста – инспектор по делам несовершеннолетних. В обязанности такого инспектора, главным образом, входят профилактические беседы с целью профилактики правонарушений среди детей и подростков. Также инспекция по делам несовершеннолетних занимается контролем противоправных действий в их среде.













– В деятельности ПДН ОМВД России по Алданскому на сегодняшний день хочется отметить, прежде всего, стабильность и профессионализм инспекторов. Территория Алданского района поделена на пять профилактических зон, в которые включены все населенные пункты, в том числе и находящиеся в труднодоступных и не имеющих круглогодичного транспортного сообщения. Весь личный состав подразделения – пять инспекторов. Работы хватает: в настоящее время на профилактическом учете состоят 78 неблагополучных семей и 68 несовершеннолетних. Преступления совершают не только взрослые. К несчастью, в поле зрения правосудия попадают и дети. Для борьбы с этим явлением и существует должность инспектора по делам несовершеннолетних, – рассказывает начальник отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних (ОУППиПДН) ОМВД России по Алданскому району майор полиции Николай Викторович Шинкаренко.

Среди полномочий инспектора ПДН не только сбор информации и профилактические беседы. В случаях серьезных преступлений он вправе направить ребенка в специальные учреждения закрытого типа (изоляционные центры, спецшколы).

По каким основаниям могут поставить на учет в ПДН подростка? Вот только несколько из них:

– антиобщественное поведение;

– совершение правонарушения, в том числе до достижения возраста, с которого наступает административная ответственность;

– совершение уголовно-наказуемого деяния, в том числе до достижения возраста, с которого наступает уголовная ответственность;

– употребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо одурманивающих веществ;

– употребление алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции.

Алкоголь и подростки – это отдельная и достаточно больная тема. Иногда последствия этого трагичны и непоправимы. В этой связи инспекторы ПДН ОМВД России по Алданскому району проводят постоянные профилактические мероприятия, в ходе совместных рейдов с участковыми уполномоченными полиции проверяют торговые точки, реализующие алкоголь. В текущем году в результате таких рейдов выявлено 11 правонарушений в сфере реализации алкогольной продукции и незаконной продаже его несовершеннолетним. Виновные лица привлечены к ответственности. К слову сказать, это самый высокий достигнутый показатель в этом направлении служебной деятельности по Якутии, отмечает Николай Викторович.

Где-то причиной плохого поведения детей может являться настоящая семейная драма, а где-то – обычное родительское безразличие. Результат – несовершеннолетний, сбежавший из дома, или совершивший преступление. Родители или иные законные представители, не исполняющие своих обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющие на их поведение либо жестоко обращающиеся с ними, также могут быть поставлены на учет в правоохранительные органы. Для многих родителей пребывание несовершеннолетнего ребенка вне дома после 22.00 не вызывает никаких тревог. А ведь вечерняя улица может оказаться идеальным условием для совершения подростком правонарушения, преступления, если не по своей инициативе, то вовлеченным другими. Еще страшнее, когда несовершеннолетний становится объектом правонарушения либо преступления. И в том и другом случае ответственность несут родители. По ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних) инспекторами ПДН в текущем году привлечено 89 родителей.

С целью профилактики правонарушений и преступлений среди подростков инспекторы ПДН на постоянной работе во взаимодействии с педагогами проводят лекции в образовательных учреждениях района. Совместно с сотрудниками ГИБДД проводятся мероприятия по профилактике нарушений правил дорожного движения.

Если эти действия не приводят к положительным результатам, дело рассматривает специальная комиссия по работе с подростками. Так как уголовной ответственности фигурант дела не подлежит, комиссия рассматривает альтернативные воспитательные и административные меры.

Но все-таки инспектор ПДН – это полицейский, стоящий на защите интересов детства, в этой связи не обходится и без приятных моментов. Так, в новогодние праздники инспекторы ПДН ОМВД России по Алданскому району активно участвовали в уже традиционной благотворительной акции МВД России «Полицейский Дед Мороз», в ходе которой полицейские поздравили детвору и доставили новогодние подарки в ГКУ РС (Я) «Алданский центр помощи детям-сиротам и детям, оставшимися без попечения родителей», в ГКУ РС (Я) «Алданский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних». Уже в 10-й раз полицейские совместно с молодежной общественной организацией по пропаганде ЗОЖ «Ориентир» в преддверии наступающего года посетили с подарками ребятишек не только в г. Алдане, но и в г. Томмоте, п. Нижний Куранах.

Работа инспекторов пo делам нecoвepшeннoлeтних – этo нe пpocтo cлyжбa, этo пpизвaниe. Oни дoлжны имeть oпpeдeлeнный cклaд хapaктepa, быть чуткими и доброжелательными пo oтнoшeнию к cвoим пoдoпeчным, yмeть нaйти к ним нyжныe cлoвa и ocoбый пoдхoд. В кoнeчнoм итoгe oт их ycилий вo мнoгoм зaвиcят cyдьбы кoнкpeтных дeтeй и пoдpocткoв, их жизненные перспективы, их будущее. В ПДН ОМВД России по Алданскому району стабильно и слаженно работает уже на протяжении многих лет замечательный женский коллектив: Надежда Бородич, Екатерина Карачева, Олеся Печерица, Елена Макаренко, Ирина Делегез.

В преддверии профессионального праздника желаем нашим коллегам, посвятившим себя нeпpocтoй, нo кpaйнe важной работе c детьми, личного счастья, yдaчи, нoвых ycпeхoв и cвepшeний в дeятeльнocти нa cтoль вaжнoм нaпpaвлeнии, a вeтepaнaм cлyжбы – кpeпкoгo здopoвья и дoлгoлeтия.

ОМВД России по Алданскому району.