ПАТРИОТИЗМ — не наследственное, а социальное качество

Патриотизм – одна из важнейших черт всестороннего развития личности из наиболее значимых, непреходящих ценностей, присущих всем сферам жизни общества и государства. Одной из самых актуальных проблем на сегодняшний день является воспитание будущего патриота своей страны. Эта проблема охватывает всех людей без исключения в независимости от их религии, расы, пола, культуры, духовного и нравственного развития. И в первую очередь эта проблема касается молодежи.

А кто же это такой – патриот? «Толковый словарь русского языка» С. Ожегова дает следующее определение этому слову: «Человек, преданный своему народу, любящий свое отечество, готовый на жертвы и совершающий подвиги во имя интересов своей родины». С понятием «патриот» неразрывно связано понятие «патриотизм». Известно, что идеи патриотизма в истории России занимали и занимают одно из ключевых мест. Проблема гражданско-патриотического воспитания молодежи в соответствии со Стратегией национальной безопасности и Госпрограммы по патриотическому воспитанию играет важную роль в обеспечении как национальной безопасности России, так и безопасности конкретного человека. Поэтому одним из наиболее важных вопросов воспитания на сегодняшний день является формирование потребности любви к России, знания ее истории. Ведь патриотизм – это составная и неотъемлемая часть национальной идеи, неотъемлемый компонент культуры и науки. Для решения задач национальной безопасности в области воспитания и образования необходимо повышение роли образовательных организаций в воспитании молодежи как ответственных граждан России на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей. Безопасность человека может быть обеспечена посредством воспитания социальной ответственности у индивидов и создания этико-правовых барьеров в практической деятельности.





Патриотизм не заложен в генах человека: это не наследственное, а социальное качество. Настоящий патриотизм имеет гуманистическую сущность – уважение к культуре других народов и их традиций. Культура межнациональных отношений и патриотизм – эти два явления связаны между собой. Патриотизм включает в себя различные духовные компоненты: сохранение родного языка, заботу и долг перед большой и малой Родиной, уважение к историческому и культурному наследию страны, ответственность за ее судьбу, милосердие и гуманизм, то есть истинный патриотизм – это комплекс позитивных качеств, которые должны быть сформированы обществом и в том числе педагогами в подрастающем поколении.

Основная цель патриотического воспитания – это привитие подрастающему поколению любви к Отчизне, гордости за свою Родину, формирование желания и готовности защищать страну в случае необходимости, стремления способствовать процветанию Отечества.

Патриотизм прививается еще в детстве, со временем развиваясь и обогащаясь в духовно-нравственной сфере жизни. В более позднем проявлении он становится активной гражданской позицией личности, выраженной в действиях и поступках, осуществляемых на благо Родины.

Одна из важнейших задач современного образования на сегодняшний день – воспитание патриота. Оно должно осуществляться в результате включения учащихся в созидательный труд на благо Родины, привития любви к истории, культуре, традициям страны. Проблема патриотического воспитания не может быть решена без формирования у молодого поколения уважительного отношения к прошлому и настоящему своей страны. Одной из особенностей современного патриотического воспитания является увеличение значения связи человека с местом, где он родился, с его малой родиной. Открытие новых музеев и выставок, организация и расширение всех видов краеведческой деятельности, поисковые работы, туристско-краеведческие программы, героико-патриотические акции – все это формы патриотического воспитания. Проведение таких мероприятий не может оставить молодежь равнодушной к тем испытаниям, которые выпали на долю старшего поколения, к будущему Родины, к защите Отечества. И подтверждением этого является все возрастающее число молодых людей, желающих принять активное участие в организации и проведении патриотических мероприятий.

Семья, в отличие от школы, является специфической сферой, в которой у детей рождаются первоначальные патриотические чувства, воспитывается уважение к родителям и родословной семьи, к ее боевым и трудовым традициям, любовь к своему дому, поселку, городу, к Родине. Семья является благодатной средой для воспитания патриотического сознания, чувств и убеждений у детей. Это обусловлено, во-первых, тем, что она представляет собой своеобразный микроколлектив, который основывается на самых близких, доверительных отношениях между супругами, родителями и детьми. Во-вторых, в семейной среде живым воплощением патриотических чувств для ребенка являются его родители – мать и отец. С ними у детей связываются понятия о своем доме, родных местах, своем крае, городе, своей Родине. В-третьих, в семейной среде ни на минуту не прекращается процесс внутрисемейного общения между старшим и младшим поколениями. Это общение способствует не только простому обмену информацией, но и передаче детям и внукам богатейшего духовного опыта прошлых лет, формированию патриотического сознания, чувств и убеждений, установок и поведения.

Так же одним из наиболее эффективных средств патриотического воспитания остаются музеи. Сегодня наша страна часто сталкивается с многочисленными попытками переписывания истории, принижением своей роли в мировой истории, подменой традиционных ценностей, характерных для русской культуры. Однако существует средство, которое помогает защитить общество перед лицом этих угроз. И это – осознанное отношение к Родине, к ее прошлому, настоящему и будущему, развитие национального самосознания подрастающего поколения, углубление знаний об истории и культуре родного края, о подвигах дедов и прадедов. В начале XXI века патриотизм выступает как мобилизационный ресурс развития личности, общества и государства.

Для воспитания будущих патриотов в лице современной молодежи необходимо сотрудничество школы, семьи, педагогов, психологов и самих детей. Только помогая друг другу, можно достичь желаемой цели – воспитать истинного патриота. Учащейся молодежи предоставлены различные возможности для реализации своих потребностей и интересов. И на сегодняшний день на базе филиала ГБУ РС (Я) «Центр социально-психологической поддержки семьи и молодежи» в МО «Алданский район» действует некоммерческая организация «Волонтерское движение «Генератор САМ». Волонтеры с удовольствием участвуют во всех мероприятиях патриотической направленности, и это участие – участие на деятельном уровне – имеет важнейшее значение для воспитания нового поколения в духе патриотизма, преданности высшим жизненным идеалам.

Однако кроме этого важно сделать упор и на другие виды патриотической воспитательной деятельности, которые велись бы по другим, но не менее значимым направлениям: пропаганда спорта и здорового образа жизни; профилактика подростковой преступности, наркомании, алкоголизма и курения; формирование патриотических чувств у подрастающего поколения и воспитание чувства гордости за свою страну; противодействие религиозному и политическому экстремизму в молодежной среде, воспитание толерантности; включение учащихся в активную созидательную деятельность на благо своей Родины.

Ведь благодаря современным подходам к процессу патриотического воспитания молодое поколение сможет по-новому взглянуть на свою страну, почувствовать личную сопричастность к ее истории и культуре и осознать свою роль в развитии Отечества.

Н. Воронцова,

социальный педагог

филиала ГБУ «ЦСППСиМ»

в МО «Алданский район».