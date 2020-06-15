«Памятный май»: в Алдане прошла онлайн-библионочь

Последние выходные мая в Алдане уже и не представить без акции по пропаганде чтения

«Библионочь», которую проводит коллектив межпоселенческой центральной районной библиотеки им. Н. А. Некрасова, возглавляемый Натальей Речистер. По словам

Натальи Анатольевны, в предыдущие годы мероприятия проекта посещали в среднем

1000 жителей и гостей района. Вопреки всем неблагоприятным факторам акция состоялась и в 2020 году. Но, как и большинство других мероприятий в период пандемии коронавирусной инфекции, – в режиме онлайн. За событиями зрители могли следить на трех площадках библиотеки в соцсетях «Одноклассники», «Вконтакте» и «Инстаграм».

5 плейлистов, 84 поста, 7-часовой марафон в интернете – такова «Библионочь-2020»

в цифрах. Акция в этом году была посвящена трем юбилейным датам – 75-летию Победы, 125-летию поэта Сергея Есенина и 90-летию Алданского района, объединив их

под общим названием «Памятный май».

Плюсы нового формата в том, что можно увидеть действительно все мероприятия ночи, что в режиме реального времени сделать, простите за каламбур, просто нереально. Можно вернуться к ним в удобное время, пересмотреть то, что особенно понравилось.

Минус, конечно же, только в одном – отсутствии живого общения, встреч и улыбок, смеха, словом, всей гаммы эмоций, которые всегда дарит «Библионочь».































«Споемте, друзья…»

За годы проведения ночи в библиотеке у коллектива «Некрасовки» появились постоянные партнеры: артисты Государственного концертного оркестра Якутии, театра «Образ», местные поэты… Но к каждой новой «Библионочи» число друзей акции растет, вот и на этот раз впервые партнерами проекта стали солисты Дома культуры «Металлург» из Нижнего Куранаха, представившие концерт с песнями о войне и победе. В Год памяти и славы в плейлист «В честь павших и во славу живых» были включены песни в исполнении Данила Обуткина, Романа Маренкова, Виктории Тороповой, Дениса Искужина, Виктории Терентьевой, Вячеслава Плитусяка и вокальной группы «Тополек».

Мостик в детство –

диафильмы

К проведению акции «Библионочь-2020» присоединились партнеры из детского сада «Снежинка». В Алдане сегодня это самый большой детский сад, который посещают дети от двух до семи лет. Учреждение стало муниципальной инновационной площадкой по реализации различных проектов внедрения инновационных форм работы в библиотеке, интерактивного метода работы с детьми – сторителлинга и многих других. Специально для «Библионочи-2020», проходящей в онлайн-формате, воспитатели «Снежинки» В. Н. Варварич, М. В. Симакова, Н. В. Шпакова подготовили мастер-классы для семейного творчества и видеоролик по пропаганде детского чтения от Л. В. Николаевой.

Детский блок, который неизменно появляется на каждой алданской библионочи, продолжился показом диафильмов. Диафильмы, уверены библиотекари, – тот мостик, который соединяет нас сегодняшних, взрослых и солидных, с теми, какими мы были в детстве. В кадре – книги Аркадия Гайдара, особенность их показа в том, что слайды были озвучены. Также под постом можно было прочесть об истории этого жанра в нашей стране и об авторе так любимых советскими ребятами «Тимура и его команды», «Чука и Гека», «РВС». «Впереди лето, и, если нашим читателям понравится формат озвучивания рисованных диафильмов, специалисты библиотеки им. Н. А. Некрасова готовы продолжать дарить детям сказку», – отметили авторы раздела, а также поделились ссылкой на сайт Национальной электронной детской библиотеки РГДБ, где можно найти еще больше диафильмов, переведенных в цифровую форму.

«Мы говорим

стихами о войне»

Среди материалов блока, посвященных 75-летию Великой Победы, очень познавательным был видеообзор «Они писали о войне», из первой части которого зрители могли узнать о произведениях В. С. Гроссмана, из второй – о творчестве М. А. Шолохова. Тему литературы на войне продолжил патриотический микс «И книги тоже воевали».

Разговор с алданской поэтессой О. Ф. Яковлевой получился задушевным и трогательным. На написание стихов ее вдохновили встречи с интересными людьми, о судьбах которых она рассказывает лирическими строчками своих произведений. Особое место в творчестве поэтессы занимает тема Великой Отечественной войны. Ольга Федоровна издала два сборника стихотворений: «Мне в жизни повезло на встречи» и «Я всем желаю верить в чудеса…». Произведения О. Ф. Яковлевой опубликованы в сборниках стихов и рассказов алданского литературного объединения «Самородок» и на страницах районных газет. Зрителям библионочи Ольга Яковлева рассказала о встречах с фронтовиками – хабаровчанином Иваном Хариным и жительницей Алдана Елизаветой Легостаевой, пронзительные истории которых легли в основу ее стихотворений. Беседовала с прекрасным учителем и талантливой поэтессой Ольга Лазарева, главный библиотекарь «Некрасовки».

На алданской библионочи стихи военных лет звучали в исполнении известных актеров, таких как Кирилл Плетнев, Даниил Спиваковский, Екатерина Гусева, Сергей Чонишвили и другие. Это стало возможным благодаря одноименному популярному проекту государственно-патриотического телеканала «Звезда».

«Города-герои России» – видеоролики, объединенные в онлайн-лекцию о знаковых событиях в истории Смоленска, Новороссийска, Севастополя, Керчи, Ленинграда, Москвы, Мурманска, Тулы, Сталинграда во время Великой Отечественной войны и о героизме советских граждан, защищавших Родину, представил Евгений Рязанов, главный библиограф Центра правовой и деловой информации МЦРБ им. Н. А. Некрасова. Информация для нее была подготовлена с использованием сайта «Победа! 75 лет».

«Сумеречный

читатель» и геокешинг:

кто стал победителем?

Лекции, ролики, онлайн-концерты… Но как же без зрительского интерактива?! Конечно же, и это было учтено! Участники библионочи расшифровывали ребусы с названиями городов-героев. А следом участвовали в киновикторине, угадывая, из какого фильма или сериала о войне представлены видео-отрывки.

В плейлист к 90-летию Алданского района была также включена захватывающая игра геокешинг, или поиск клада. Те, кто пожелал в ней участвовать и сообщил об этом организаторам заранее, получили задания в специально созданной ватсап-группе. С помощью приложения «Яндекс.Карты» искатели клада определяли по координатам местность, с которой было связано каждое задание. Подсказки таились в постах библиотеки, размещенных в соцсетях. И для победы нужно было не только знать историю, но и ориентироваться в содержании страницы «Некрасовки» в интернете. Участников геокешинга было немного, но клад предстояло найти только одному. Им стал Павел Сомкин. Чуть позже пришли к финишу поисковой операции Ольга Соколова, Ирина Виноградова, Денис Кумаев, Владимир Проценко.

А еще накануне библионочи для зрителей был объявлен фотоконкурс «Сумеречный читатель». Для участия нужно было сфотографироваться с книгой в темное время суток. Всего на голосование выставлено восемь фото. Приз зрительских симпатий по его итогам завоевала Вероника Мельникова, первое место получил Михаил Валиуллин, второе – Алексей Забелин и Роман Переверзев, третье – Алина Москалюк.

К слову, всех участников интерактивов в рамках библионочи до окончания режима самоизоляции будут ждать призы. Победителям и призерам их заслуженные награды вручат в библиотеке после отмены ограничительных мероприятий.

«Тропа Есенина»

Этот новый плейлист «Библионочи-2020» открыла лекция по творчеству С. Есенина «Всю душу выплесну в слова», подготовленная заведующей отделом обслуживания Людмилой Костиковой, которая напомнила главные страницы жизни «самого русского из поэтов».

Вокальный ансамбль АО «АК «ЖДЯ» под руководством Инны Самойловой и алданская поэтесса Любовь Хмарова тоже давние друзья алданской акции по пропаганде чтения. В исполнении алданской поэтессы, профессионального ведущего и организатора развлекательных мероприятий, талантливой певицы прозвучали романсы поэта, мини-концерт получил название по одной из известных строк Сергея Александровича «Ты запой мне ту песню, что прежде…».

Одно из самых загадочных и неоднозначно воспринимаемых произведений поэта – поэму «Черный человек» читала Виктория Сереброва, актриса «Школы ведущих» Алданского театра юного зрителя.

Ух ты, ах ты:

все мы космонавты?

В следующем плейлисте проекта – «Ночные импровизации» зрителей ждала очередная встреча с артистами народного театра «Образ», руководит которым заслуженный работник культуры РС (Я) Елена Павловна Воронкова. В программу библионочи были включены аудиозаписи отрывков из полюбившихся творческих работ коллектива: «Не верь, не бойся, не проси», «Фантазии Фарятьева», «Беда от нежного сердца», «Не стреляйте, я уже убита», «Госпожа Министерша» и других, которые исполнили Анна Мартыненко, Анна Соколова, Дмитрий Грызлов, Иван Сидоренко, Павел Волков, Елена Новоселова, Марина Бахарева и Николай Детков, Наталья и Егор Мироновы, Валентина Тощалова.

«COVID как стресс-тест» – ролик по стратегии антихрупкости личности и выработке стрессоустойчивости подготовила для поклонников акции «Библионочь» преподаватель Алданского политехникума Людмила Дмитриенко. «Достаточно длительное время мы с вами находимся в условиях, которые можно сравнить с состоянием космонавтов в условиях работы на орбите МКС», – так начала свою беседу со зрителями Людмила Серафимовна. «Без стрессов жизнь была бы скучной», – уверяет психолог. Но если их слишком много, организм слабеет, теряет силы и способность решать проблемы, он снижает иммунитет и является причиной многих заболеваний. Где взять силы, чтобы жить, какой канал чувств выбрать для того, чтобы вновь преодолеть неприятные чувства и восстановить эмоциональное здоровье – все это можно было узнать из онлайн-тренинга. Людмила Серафимовна предложила зрителям упражнения, которые помогают выработать устойчивое сопротивление стрессу: для этого можно попробовать нарисовать себя и стресс или, например, войти в «храм тишины».

Планировалось, что библионочь продлится до 23.00. Однако недостаточно высокая скорость интернета продлила акцию и на несколько ночных часов. Всех, кто еще не спал, ждал караоке-клуб с любимыми песнями, к слову, тоже традиционное развлечение в рамках ночи в библиотеке. А финальным ее аккордом стали сюжеты о предыдущих акциях, прошедших в Алдане. Замечательные мини-фильмы сохранили вспоминания о проектах, прошедших в библиотеке в 2017, 2018 и 2019 годах.

Ирина Виноградова.

Фото из архива библиотеки им. Н. А. Некрасова.