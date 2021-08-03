Очищай берега!

Каждый год все больше и больше предприятий выходят на массовые субботники по уборке территорий, в их числе и коллектив Южно-Якутских электрических сетей. По мнению энергетиков, в чистоте и работается легче. Поэтому сотрудники предприятия всегда внимательно следят за порядком на своих производственных территориях. В этом году в дополнение к ежегодным субботникам коллектив впервые принял участие в федеральном экологическом проекте ПАО «РусГидро» – «оБЕРЕГАй», который направлен на очистку прилегающих территорий рек и водоемов от бытового мусора, благоустройство пляжей и набережных, в том числе посадку цветов и деревьев при участии корпоративных волонтеров.

На первом этапе экологического марафона Северным участком Алданского РЭС приведена в порядок береговая линия реки Алдан на месте переправы к якутскому селу Угоян. В летнее время переправа осуществляется на водном транспорте. В зимнее – открыто движение для автомобилей по льду. В ходе волонтерской акции сотрудники предприятия собрали и вывезли четыре мешка мусора и сухостоя общим объемом 240 литров. Кроме прибрежной зоны реки персоналом Центрального участка и группы подстанций в городе Алдане освобожден от мусора участок переулка Незаметного, от улицы Тарабукина до Маяковского. За три часа работы энергетикам удалось собрать с обочин переулка как строительный, так и бытовой мусор: покрышки, траву, сучки, бутылки, который был загружен в специальную технику и вывезен на городской полигон твердых бытовых отходов. Следующий этап экопроекта стартует в городе Томмоте, где персоналу Томмотского РЭС предстоит уборка прибрежной территории реки Алдан,проходящей вдоль улиц Укуланской и Набережной. Этот участок согласован с муниципальным образованием «Город Томмот».

С целью воспитания у подрастающего поколения практических навыков бережного отношения к водным ресурсам и прибрежным территориям филиалом был реализован конкурс детского рисунка среди дошкольных учреждений Алданского района и участников Алданского отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Старт творческого мероприятия был дан в первой декаде июня и продлился до 1 июля.

На конкурс представлено около 50 работ. Каждый рисунок отразил суть идеи экологического проекта – ответственность за состояние окружающей среды. С помощью акварели, цветных карандашей, мелков и фломастеров дети в возрасте от трех до двенадцати лет визуализировали правила бережного отношения к природным ресурсам. Основными критериями по оценке конкурсных работ стали соответствие материала объявленным целям, оригинальность и самостоятельность в выполнении.

Первое место присуждено центру развития ребенка «Дюймовочка». Всего детский сад представил 11 рисунков, среди них – работы семилетнего Артема Чернова под названием «Мы за чистые водоемы», пятилетней Ярославы Арбаевой – «Спасем наши реки», Кристины Беловой из группы «Рябинка» – «Не мусори на родных берегах!», Валерии Войтович – «Выбор за тобой!» и многие другие. Второе место в конкурсе занял детский сад «Снежинка» и третье место – детский сад «Журавлик» из поселка Нижний Куранах.

Также энергетики отметили лучшие индивидуальные работы юных художников: Миланы Борец (детсад «Дюймовочка») – рисунок «Не сорите!», Артема Пичуева из изостудии «Капельки» (детсад «Дельфин») – работу «Не загрязняйте водоемы!», Екатерины Вольф (детсад «Снежинка») и пятилетнего Константина Шашкина (детсад «Журавлик»), который изобразил мини-комикс по экологии «Берегите воду. Вода – это жизнь». Пополнили список лучших ребята из детского сада «Ёлочка» – Анастасия Маслова, Светлана Тележкина, Ксения Хряпко и воспитанница МБДОУ «Чебурашка» Марианна Бахилова с экорисунком «Не оставляй после себя мусор!». Без внимания не остались и экологические картины юнармейцев.

Церемония награждения состоялась 12 июля в здании управления филиала. Заместитель директора – главный инженер Евгений Белослудцев поблагодарил всех участников за большой интерес к конкурсу и отметил, что экологическое воспитание детей становится одной из важнейших задач общества, а также пожелал юным художникам дальнейших творческих успехов.

Победителям конкурса вручены грамоты, благодарственные письма и памятные подарки, приобретенные при поддержке первичной профсоюзной организации «Электропрофсоюз». Итогом экоакции станет разработка макетов с использованием детских творческих работ для оформления предупреждающих информационных щитов, которые энергетики установят на прибрежных территориях реки Алдан вблизи детского лагеря «Берег дружбы» и домов отдыха.

Пресс-служба филиала

АО «ДРСК» «ЮЯЭС».