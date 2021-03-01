От студента до шеф-повара

Еда… В этом слове всего три буквы, а во рту уже начинают работать слюнные железы. Согласитесь, вкусно покушать любит каждый из нас. Кто-то предпочитает здоровой пище – вредную, а кто-то домашние яства – ресторанным блюдам. Если большинство домохозяек радуют свою семью кулинарными шедеврами, то есть те, кто посвятил свою жизнь, чтобы накормить большое количество человек. Конечно, это повара. Кстати, получить диплом повара не трудно, а вот чтобы стать хорошим и востребованным мастером своего дела, нужно приложить немало усилий. А как это сделать, я узнала у Юрия Непочатых.











Как-то сложилось мнение, что мужчина готовит лучше, чем женщина. Иначе как объяснить, что большинство знаменитых шеф-поваров – это мужчины? Вот и мой герой публикации повар мужчина. Юрий с детства мечтал стать поваром. Нравились ему таинства приготовления пищи, к тому же его мама Галина Петровна много лет работала в общепите и маленького сына часто брала с собой на кухню. Юрий вспоминает: «В детстве часто был с мамой в ресторане, где она работала. Мне нравилось смотреть как готовят, как устроено это производство.

В детском саду, как мне рассказывали, я переворачивал машину вверх колесами, крутил их и представлял, что это мясорубка. Вообще мама была против, чтоб я связывал свою жизнь с общепитом. Многие же не знают, что эта работа на самом деле тяжелая и рутинная». К слову, из Юрия получился бы не только хороший повар, но и возможно режиссер. В школьные годы он не на шутку увлекся театром и мечтал стать режиссером, а не поваром. Но в выпускном классе он все же решил идти в общественное питание. Он поступил в Дальневосточный государственный аграрный университет на инженера технолога общественного питания.

Чтобы стать хорошим специалистом, нужно пройти все ступени карьерного роста. Так случилось и с Юрием. Ему выпал шанс попасть на кухню еще на первом курсе. Но юному студенту тогда доверили только чистку картошки, овощей, мытье полов и посуды. А на втором курсе его пригласили работать в кафе бистро «Европа», где подавали в основном фастфуд. «Я понимал, что работать на фастфуде долго не буду, хотелось приобрести опыт в другой технике приготовления. Очень хотелось попасть на работу в ресторан «Глория» при одноименном гостиничном комплексе премиум-класса. У меня получилось это сделать, там я работал и до окончания университета.

После окончания университета Юрий с друзьями решили покорять общепит Екатеринбурга, но обстоятельства сложились иначе. Он вернулся в родной город Алдан. К слову, была у него в детстве мечта, научится готовить и вернуться в пенаты, чтоб устроится работать в столовую золотопромышленного предприятия «Селигдар». Скажем, мечта его сбылась. «Поработать поваром в столовой можно и нужно. Это бесценный опыт, который научит многому», – признался Юрий.

Менять место работы и города ему приходилось часто, хотелось попробовать разные направления, найти свое место и перенять опыт у своих коллег. Кроме работы повара, Юрий занимается консалтинговыми услугами. Он помогает другим заведениям менять меню, отлаживает работу кухни и многое другое. Кроме Благовещенска, он работал в ресторанах Иркутска, Мирного и Санкт-Петербурга.

В Благовещенске он с 2014 году стал призером, а в 2017 – победителем ежегодного конкурса среди поваров «Мастер GLORIA», также является членом Сибирской гильдии шеф-поваров.

«Шеф-повар – это хранитель стандартов, это эталон работы. Он же задает ритм работы, показывает, как надо работать, что делать. Плохо, когда повара относятся к своей работе расхлябанно. Честно признаюсь, что несмотря на достаточно большой опыт работы, я умею не все. То, что нужно самосовершенствоваться и не останавливаться на достигнутом, мне показал конкурс «Мастер GLORIA». Когда я принял в нем участие в первый раз, я проиграл. Конечно, я расстроился, но это был стимул, чтобы учиться, нарабатывать опыт, больше читать, узнавать. Даже если ты выигрываешь подобные конкурсы и входишь в список лучших поваров мира, все равно нужно все время работать над собой. Еще важно научиться воспринимать критику, ведь она сказана не просто так. Это возможность работы над ошибками», – рассказал Юрий.

Есть у молодого талантливого повара свои кумиры. Это Владимир Мухин, бренд-шеф ресторана White Rabbit. «Да, хотелось бы попасть к нему в команду. Там набирают на трехмесячную неоплачиваемую стажировку. А жить в Москве и бесплатно работать – это недешево. Зато в любом случае, даже если тебя не возьмут, это будет невероятно крутой опыт. Еще для повышения квалификации или просто для собственного расширения кругозора в технологии приготовления блюд можно пройти курсы в кулинарной студии «Эксклюзив» Елены Шрамко. Там действительно хорошая подготовка поваров и кондитеров», – поделился он.

Листая страницу «Инстаграм» Юрия, я наткнулась на фото со знаменитым ресторатором и поваром Константином Ивлевым. Естественно, не могла сдержать любопытства и не выяснить обстоятельства появления этого селфи. «Когда я был в Санкт-Петербурге, то попал на встречу с его фанатами. Там и сделал фото. Я, кстати, прошел кастинг на шоу «Адская кухня» до отборочного тура. Со мной созвонились, когда прочитали, что мама тоже много лет работала в общепите. Предложили принять участие вместе, у них такого еще на проекте не было, то есть им в шоу нужно было привнести новую фишку. Но если честно, то не люблю его творчество и это шоу. Оно унижает поварское ремесло», – поделился он со мной.

Сейчас Юрий работает в столовой Центра лыжной подготовки и в кафе «Шоколадный апельсин». Кстати, последнее с легкой руки Юрия приобрело новый формат. В прошлом году было запущено банкетное и фуршетное меню на самовывоз. Такая услуга весьма удобна для проведения любого мероприятия. Еще в меню кафе появились полноценные комплексные обеды, но это еще не все, в скором времени появятся новые блюда. А в марте он проведет мастер-класс по самому популярному тренду в мировой кулинарии – паназиатской кухне. Сам он пока не думает открывать свой ресторан или кафе. В его задумках есть открытие производства соусов, копченых продуктов и полуфабрикатов. Подготовка к своему делу уже идет, и летом алданцы смогут насладиться новой продукцией местного производства.

Анна Юмадилова.

Фото из сети Интернет.