Откажемся от табака вместе!

31 мая весь мир отмечал День отказа от табака. Всемирная организация здравоохранения называет 25 заболеваний, течение которых серьезно усугубляет воздействие табака. В первую очередь, это сердечнососудистые, легочные и онкологические недуги.

Легкие и бронхи в процессе курения страдают прежде всего. По статистике, частота сердечнососудистых заболеваний в стране за последние годы выросла в три раза. Опережает Якутия другие регионы по количеству инфарктов и инсультов. 3-е место в России республика занимает по онкологической патологии. Преобладают рак легких, молочной железы и желудка. Среди лидирующих факторов, которые вызывают злокачественные опухоли, специалисты называют курение.

Огромный урон наносится другим органам и системам. Смолы оседают в горле и на языке, со слюной сглатываются в желудок и разъедают его слизистую оболочку, провоцируя возникновение язвенной болезни. Постепенно расшатывается центральная нервная система. Яд приводит к деструктивным изменениям в центрах спинного мозга. Человек становится легковозбудимым, появляются расстройства сна, снижается работоспособность. Сосуды засоряются и разрушаются, приводя к нарушению кровообращения и перебоям в работе сердца. Ослабевает иммунная система.

Губительное воздействие никотина на организм ни для кого не секрет. Тем не менее в мире насчитывается около полутора миллиарда курильщиков. С каждым годом растет количество курящей молодежи. Результаты медосмотров и медкомиссий весьма красноречивы: здоровье старшеклассников и призывников оставляет желать лучшего.

В последний день весны жители всего мира отказываются от папирос, сигарет и сигар. В День отказа от табака повсеместно проходят акции, побуждающие курильщиков задуматься о здоровье.

– Восстановление организма, подвергавшегося воздействию никотина, – процесс длительный, он занимает годы, – говорит заместитель главврача Алданской ЦРБ по лечебно-профилактической работе Надежда Васильевна Скрябина. – В то же время этот процесс непрерывный: через сутки нормализуется состав крови, через год очищаются легкие. Снижается в разы вероятность возникновения онкологических и сердечнососудистых заболеваний.

Кроме того, курение предполагает огромные финансовые затраты. Сегодня пачка считающихся недорогими сигарет стоит 100 с лишним рублей. Если выкуривать пачку в день – за год придется раскошелиться не менее чем на 37 тысяч рублей. Заядлые курильщики потребляют в два раза больше сигарет, а это уже 74 тысячи…

Сначала решил попробовать, затем побаловаться, а потом привык… Зависимость от сигареты формируется постепенно. Люди, как курящие, так и те, кто ведет здоровый образ жизни, считают, что человек начинает курить потому, что не имеет собственной позиции по этому вопросу. Ежегодно в тумане иллюзии взрослости и самостоятельности с верной тропки сбиваются тысячи подростков.

Комплексная работа по профилактике курения ведется в школах и средне-специальных учебных заведениях Алдана. Помимо тематических лекций и просветительских акций, с курильщиками проводятся индивидуальные беседы.

Студенты-волонтеры активно пропагандируют здоровый образ жизни. В этом, признаются ребята, есть их личный интерес: пассивному курильщику сигарета наносит больший урон, нежели тому, кто с удовольствием затягивается дымом через фильтр. Доказано, что в организм курящего человека попадает 40 процентов смол и вредных веществ, остальные 60 процентов достаются окружающим.

– Отрадно то, что сегодня у молодежи в приоритете здоровый образ жизни и спорт, – считает директор Алданского политехникума Алексей Венадьевич Иванов. – Большинство наших студентов позиционируют себя в этом кругу.

По словам преподавателей, год от года сознательных студентов становится больше. У многих юношей и девушек сформировано верное отношение к пагубным пристрастиям. Однако остаются и те, кто, пугливо озираясь, бежит за угол, чтобы сделать затяжку-другую…

Курильщик скован узами физической и психологической зависимости. Процесс отказа от табака сопряжен с огромным трудом.

– Зачастую у человека, бросающего курить, начинается мучительный кашель – это легкие выбрасывают все, что в них успело накопиться, – говорит Надежда Васильевна. – Кроме того, требуется огромная сила воли, чтобы преодолеть психологическую зависимость. Когда же человек понимает, что у него получается оставить вредную привычку, – он чувствует себя по-настоящему сильным и свободным, а это отличный дополнительный стимул!

Табачные компании представляют курение как свободный выбор. Эта позиция искажена: права курящего человека заканчиваются там, где начинается право окружающих на чистый воздух.

Курить или нет – каждый решает сам. Между тем стоит помнить о том, что сигарета – убийца не только курильщика, но и палач будущих поколений.

Пресс-служба АЦРБ.