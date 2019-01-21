Отдохнули весело и с пользой

Год консолидации в республике, объявленный главой Якутии Айсеном Николаевым, можно считать открытым в Алданском районе.

Накануне старого Нового года по обмену опытом работы общественных организаций Алдан посетила общественный деятель, специалист по молодежной политике Нерюнгринского района Людмила Шеломенцева. Ознакомившись с работой и планами ОО СПН «Дари добро», Людмила успела также побывать на традиционной раздаче гуманитарной помощи нуждающимся алданцам. Отметим, что помощь поступает от жителей нашего района, которые передают в дар многие необходимые вещи: от молочной смеси до подгузников, от горшка до коляски, от картин до мебели, ну и конечно же, одежду. Вещи перед раздачей сортируются и раскладываются по ассортименту. В этот день все пришедшие на раздачу стали участниками благотворительной акции «Курочка в каждый дом», спонсором которой выступила неравнодушный алданский предприниматель Инна Науменко.

На следующий день уютное кафе «Златоград» принимало детей из малообеспеченных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и многодетных семей в гости. Успешный предприниматель Татьяна Бурдуковская как гостеприимная хозяйка подготовила праздничное угощение и развлекательную программу. Именинницу Полину, активистку ОО СПН «Дари добро», поздравили с днем рождения и вручили подарочный сертификат в сеть магазинов с широким выбором товара и весьма демократичными ценами «Суперэконом» и подарочный сертификат на обучение в группе с базового уровня в языковом центре I SPEAK ENGLISH от Нюргуяны Бурцевой. Сертификаты на обучение английскому языку получили и остальные 30 счастливчиков, подопечных ОО СПН «Дари добро». «Я считаю это самым ценным и невероятным подарком, ведь занятия по английскому языку у репетиторов очень дорогие, и мы не можем себе позволить обучать каждого ребенка. Благодарим за такую возможность!» – оставила свой отзыв одна из многодетных мам, Эльвира Редька.

Развлекали в этот день не только детей, но и двух одиноких бабушек. Они были почетными гостями мероприятия. Дети выражали им свое уважение, а бабушки, забыв про свой возраст, активно «болели» за детей во всех конкурсах. Провели выходные не только весело, но и с пользой! Рассказали о проведенной работе, планах на будущее.

Благодарим наших спонсоров, друзей и благотворителей!

М. БАРАМЫГИНА.

Фото предоставлено автором.