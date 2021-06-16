Он соткал свою жизнь из музыки

Счастлив тот, кто определился с выбором главного дела в жизни и следует ему, не изменяя, долгие годы, делясь радостью творчества с людьми.

19 апреля искренние слова уважения и восхищения, сердечные поздравления и пожелания родных, коллег, друзей, учеников звучали бы только ему и для него – почетного гражданина Алданского района, заслуженного работника культуры РС (Я), кавалера знака «Гражданская доблесть», педагога Алданской детской школы искусств им. А. Т. Никитина, ветерана труда Николая Михайловича Котова по случаю его 80-летия.

К сожалению, Николай Михайлович не дожил до своего юбилея всего несколько дней. Горько и больно…

Многогранно творчество Алданского композитора Николая Котова. Это и авторские сочинения, и аранжировки, и инструментовки произведений для оркестра.

Очень точно охарактеризовала творчество этого алданского самородка основатель и бессменный художественный руководитель и главный дирижер Государственного концертного оркестра Якутии, заслуженный работник культуры РФ, заслуженный деятель искусств РС (Я) Наталья Владимировна Базалева: «Котов для Алдана как Чайковский для мира».

С Николаем Михайловичем мы – коллеги по искусству, в творческом содружестве на мои стихи композитором создано пять произведений – песен, баллад, гимнов.

Мы были знакомы еще с прошлого века, более 33 лет. Мне выпало счастье служить с ним музыкальному искусству в Государственном концертном оркестре Якутии, джазовом ансамбле «Ако-Бэнд» многие годы, поэтому строки его биографии я буду иллюстрировать услышанными из уст самого Николая Михайловича житейскими фактами и своими личными впечатлениями.

Николай Михайлович Котов родился в городе Шимановске Амурской области 19 апреля 1941 года. Семья была на редкость музыкальной. Родители приобщили детей к прекрасному миру музыки. В этой семье на баяне играли все! Николай увлекся музыкой так же, как и три старших брата и две сестры. Увлеченно занимался и в свои юные годы даже руководил самодеятельностью в местном клубе.

Музыканты нашего Госоркестра, возвращаясь из гастрольных Хабаровска, Владивостока или Благовещенска по железной дороге, при приближении поезда к Шимановску радостно восклицали: «Прибываем на родину Николая Михайловича!»

Стоянка здесь – более получаса, и мы наблюдали встречу маэстро с родными. Немного завидовали. А когда поезд медленно трогался в путь, Николай Михайлович из окна вагона показывал, где находятся родительский дом, школа, дом культуры, лесок, куда он ходил на охоту, речку за лесом, где в годы юности была знатная рыбалка и ловились даже огромные осетровые.

После окончания средней образовательной и музыкальной школ он поступил в Благовещенский педагогический институт. Но жить без серьезных занятий музыкой оказалось невозможно, и параллельно учебе в институте он поступает в музыкально-педагогическое училище по классу фортепиано и теории музыки. До поступления в училище у 19-летнего юноши уже был общий трудовой стаж работы в ДК два года и пять месяцев.

Тогда же, в годы учебы, появились первые музыкальные сочинения – романсы, фортепианные миниатюры.

Николай Михайлович вспоминал эпохальное событие всей страны (и мира), когда он был студентом, – 12 апреля 1961 года. Полет в космос Юрия Гагарина. Всеобщее ликование, студенты забирались на парты, кричали «Ура!». Такое не забывается.

Получив диплом, преподавал фортепиано и баян в Благовещенской ДМШ. Переехав на работу в Крым в 1963 году, руководил кружком баянистов-аккордеонистов в школе Симферополя.

Николай Михайлович с нескрываемой гордостью рассказывал мне об увлечении альпинизмом в те годы и восхождении на гору Казбек. Ее высота – 5 033 метра. Местные жители – хевсуры, чеченцы, ингуши – уверены, что на Казбеке живут духи, которые помогают людям найти правильный путь. Правда, для этого человек должен иметь чистые мысли и доброе сердце. Только таким духи гор помогают. И я уверен, они не ошиблись в Николае Котове.

Листаем далее страницы его биографии. 1965 год, Донецкая область Украины, работа в средней школе города Артемовска. Зная, что я родом из Украины, Николай Михайлович вспоминал, как соседи спрашивали его: «Мыколо Мыхайловичу, вы будэтэ йты на полювання?» (Пойдете ли вы на охоту?).

Хороша донецкая степь, но тянуло к Амуру-батюшке, и в 1966 году Николай Михайлович вернулся в родной Шимановск преподавателем по классу фортепиано. Без отрыва от работы в 1975 году он оканчивает Российскую академию музыки им. Гнесиных, историко-теоретико-композиторский факультет, и переводится в Благовещенское музыкальное училище преподавателем музыкально-теоретических дисциплин.

В творческом багаже накопилось уже достаточно своих произведений: прелюдии, песни, соната для фортепиано, бассо остинато и другие.

Авторские произведения писались, как говорится, в стол, с надеждой, что когда-нибудь настанет их черед и они будут исполнены на публике. Оркестрами, ансамблями, солистами, хорами. Получив блестящее образование в Москве, верил в удачу, но не мог и предугадать, что позовет его Страна Олонхо. Сначала в 1976 году Оймяконский район – ДМШ в Усть-Нере. Закалившись на Полюсе холода, переехал «на юга» – в Южную Якутию.

И именно здесь, на алданской земле, расцвел его творческий талант.

Первым местом работы стала музыкальная школа. Больше он мест работы не менял – с тех пор и до наших дней. Николай Михайлович на протяжении двух лет был директором школы.

Синяя птица удачи улыбнулась Николаю Котову и не ошиблась в адресате.

В 1991 году с первых дней основания Государственного концертного оркестра Якутии, созданного Натальей Базалевой, получили путевку в жизнь музыкальные творения композитора-самородка, а Николай Михайлович работает артистом оркестра как совместитель.

С 1996 года преподает в открывшемся в том году алданском филиале Якутского музыкального колледжа им. М. Н. Жиркова.

Выходит, что в этом году у Н. Котова было бы целых три юбилея, и к личному празднику добавились 30-летие ГКОЯ и 25-летие филиала музыкального колледжа.

Без официальной статистики портрет Николая Михайловича был бы не полон.

Н. М. Котов – бессменный член жюри районных, республиканских и межрегиональных музыкальных конкурсов.

Традиции и обычаи земли саха настолько заинтересовали композитора, что он сочиняет музыку на якутские и эвенкийские сюжеты. Двухчастная «Эвенкийская сюита», впервые прозвучавшая в московском Колонном зале Дома Союзов в 1993 году, пользуется неизменным успехом у слушателей. Для музыкального архива якутского радио нашим оркестром была сделана студийная запись сочинения.

Неоценим вклад композитора в пополнение репертуара ГКОЯ. Творческий потенциал автора огромен!

Какое счастье для композитора в совместной работе с оркестром услышать, как звучит твое детище, проанализировать, добиться исполнения задуманного. Многие годы оркестр сотрудничает с ведущими солистами якутской и российской оперной сцены, заслуженными и народными артистами СССР, России и Якутии.

Предложения и инструментовки Н. Котова всегда интересны и исполнены на высоком уровне. Благодаря его творчеству оркестр представляет музыкальную культуру нашей республики далеко за ее пределами, в России и за рубежом.

За вклад в развитие музыкального искусства в нашей республике Николаю Котову в 1998 году присвоено звание «Заслуженный работник культуры РС (Я)», а также звание «Почетный гражданин Алданского района» в 2010 году.

Необъятен педагогический и творческий багаж маэстро. Тысячи учеников, сотни произведений. Какая счастливая судьба! Какая яркая жизнь!

Музыка с греческого – буквально «искусство муз», а музей – «дом муз». По удивительному совпадению, Николай Михайлович жил в доме по ул. Октябрьской, в котором находится Алданский историко-краеведческий музей. В связи с этим хочется перефразировать слова поэта Анатолия Ковалева из известной песни Раймонда Паулса «Дождевые кольца»:

«Вы в музее Алдана души

Драгоценность живая».

Мне часто приходилось общаться с композитором Н. М. Котовым в гастрольных поездках. Я заметил, как в минуты отдыха после концертов, в дороге или гостинице, он мог вдруг взять листок бумаги и быстро писать нотный текст, сочинять музыку. Без музыкального инструмента. Это произвело на меня большое впечатление и об этом я упоминаю в стихах, посвященных Николаю Михайловичу Котову.

С талантом, от Бога данным,

Редчайшим – и это быль,

Жил композитор в Алдане,

Преподавал, творил.

Заслуженный раб культуры,

Я видел, как он творит –

Ни нот, ни клавиатуры,

Со звуком душа говорит.

А в Нерюнгри откровенно

Сказал мне Михалыч вдруг:

«Великая сокровенность –

Чарующий душу звук.

Я в музыку, как в нирвану,

С открытым сердцем вхожу,

Как в сказочном океане,

В потоках звука кружу».

Как горько, печально и слезно…

Но знает оркестр, весь Алдан –

Ушел наш маэстро к звездам,

Чтоб в музыке жить навсегда!

А. Королев,

заслуженный артист

Республики Саха (Якутия),

отличник культуры РС (Я), ветеран труда.