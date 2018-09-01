«Они с утра до поздней ночи готовы кланяться земле…»

Традиционная ярмарка дачников, огородников

и сельхозпроизводителей прошла

в районном центре в прошлую субботу

Последние несколько лет это любимое горожанами мероприятие проходило на площади возле Городского Дворца культуры. Но так как в эти дни на территории ГДК идут работы по благоустройству, праздник урожая переехал в городской сквер. Как всегда, несмотря на объявленное время начала в 11.00, бойкая торговля овощами, ягодами, цветами, дарами леса, всевозможными соленьями-вареньями началась намного раньше. На узеньких аллейках парка в это утро было тесно.

Отрадно, что в ярмарке участвуют не только жители Алдана, регулярно приезжают сюда огородники из Нижнего Куранаха, Томмота. Да с каким урожаем! Семья Кирилловых из поселка золотодобытчиков предлагала крупную сладкую черную смородину, у которой и название сорта подходящее – «Ядреная», и смородину красную, особым образом, без варки, приготовленную малину в банках, малосольные огурчики и крепкие спелые помидоры. Их земляки семья Григорьевых из Нижнего Куранаха – завсегдатаи выставки. На этот раз на их прилавке красовалась тыква-гигант в 16 кг, композиции из ягод и овощей, которые сотворили вместе дедушка Анатолий Петрович и 7-летняя внучка Катюшка и многое другое. Самый большой томат – весом в 900 гр., который вырос у Татьяны Георгиевны Плешивой, остался дома, в Томмоте. Но и многие из тех, что приехали вместе с хозяйкой и ее помощниками на ярмарку в Алдан, были, кажется, не намного меньше весом. А рядом – горка из капустных кочанов, сочная зелень и, конечно, цветы, выращивание которых тоже блестяще удается мастерице из Томмота.

А какие боровики были у семьи Скавитиных! Кажется, многие приходили специально посмотреть на это лесное чудо, а кто и прикупить белых великанов был не прочь, если уж не ведро целиком, то хотя бы немного. Были у них и лисички, и других грибочков в ассортименте – свежих и уже заготовленных. И свеклы Лидия Владимировна и ее супруг вдоволь продавали и свежей, и маринованной – в банках.

Не было отбоя от покупателей у Раисы Ивановны Стручковой, нарасхват была выращенная ею репка. И горошек в толстеньких нежно-зеленых стручках многие брали полакомиться.

В изобилии были на алданской ярмарке выращенные местными огородниками картошечка и кабачки, сочная крупная морковка и увесистые тыквы. Несмотря на предосеннюю пору, местные хозяюшки по-прежнему снимают урожай редиски, удивляли пришедших на праздник гигантский лук-порей, фиолетовая кольраби. В числе прочих полезностей можно было запастись и медком на долгую зиму. Чудесно украшали выставочные ряды разнообразные цветы.

Однако размах у ярмарки был не только «вегетарианский». Молочко, творожок, маслице – от алданских фермеров и фермерских хозяйств, таких как «Пятилетка» и Якокитское АПП – быстро находили своих покупателей. Было в продаже на ярмарке и мясо домашней птицы, крольчатина, свининка…

Как всегда активно приняли участие в ярмарке и объявленных в рамках праздника урожая конкурсах общественные организации: советы ветеранов и пенсионеров, члены общества инвалидов. Подошли к оформлению своих прилавков с выдумкой и задором. Подготовили, помимо даров тайги да собственных грядок, разнообразное рукоделие. Ах, как сожалела одна из посетительниц, что изумительную березку из бисера, выставленную клубом пенсионеров, нельзя было купить! Тонкая работа, да с подсветкой – прекрасный был бы сувенир для уютного интерьера.

По заведенному обычаю на празднике плодородия выступали для горожан местные артисты и творческие коллективы. Участникам ярмарки были вручены благодарственные письма и грамоты, а также подарки и подарочные сертификаты от поддержавших проведение мероприятия предприятий, предпринимателей и торговых точек. А руководитель алданского агентства ООО «Росгосстрах» Надежда Хазановская вручила в качестве спонсорского подарка страховки сроком на один год владелицам дачных участков О. И. Лопасовой, Г. М. Зимницкой, Л. А. Немыкиной.

Ирина Виноградова.

Фото автора.