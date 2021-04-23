Один день с депутатом Госдумы

Депутат Государственной думы Федерального собрания РФ Галина Данчикова в рамках региональной недели посетила Алданский район. В нижней палате российского парламента она является членом Комитета по бюджету и налогам, возглавляет подкомитет по межбюджетным отношениям. Галина Иннокентьевна в статусе депутата побывала в Алдане в 2019 году., ознакомилась с работой проектов в рамках благоустройства территорий, провела совещание с жителями сел и членами родовых общин КМНС. В 2020-м ввиду осложнившейся эпидемиологической обстановки прием граждан Алданского района прошел дистанционно.





















Свою рабочую поездку на этот раз депутат начала с посещения алданских среднеспециальных учебных заведений – медколледжа и политехнического техникума и встреч с их коллективами и учащимися, в которых ее сопровождали глава МО «Алданский район» Северин Поздняков и первый заместитель министра образования и науки РС (Я) Михаил Присяжный. По итогам бесед Галина Иннокентьевна отметила открытость студентов, верность и точность поставленных ими перед представителями власти проблемных вопросов.

Как рассказал Михаил Юрьевич, медицинские колледжи в систему Министерства образования и науки переданы недавно. Существенная особенность Алданского медколледжа, во-первых, в том, что он принимает на учебу ребят после окончания 9 классов, во-вторых, здесь традиционно большая доля студентов, приезжающих из северных и арктических улусов. «Есть устойчивые связи с несколькими районами, где выпускники колледжа работают простыми специалистами, а также на уровне руководителей больниц. В колледже ведется подготовка к открытию новых специальностей», – сказал первый замминистра.

В Алданском медицинском колледже сегодня учится 471 студент, открыто отделение учебного заведения в Черском Нижнеколымского района.

«Повышение качества, доступности медицинской помощи и профилактика – это самое важное», – подчеркнула парламентарий, говоря о программе модернизации первичного звена здравоохранения, где новоявленным специалистам – медикам в ближайшем будущем предстоит начать работу. Программа рассчитана на пятилетие, на ее реализацию из федерального бюджета выделяется серьезный объем средств на укрепление материально-технической базы, особое внимание будет обращено на подготовку кадров, отметила Галина Иннокентьевна.

Ребята спросили народного депутата о программах государственной поддержки молодым семьям, представителей коренных малочисленных народностей Севера, о возможности повышения размера академической стипендии. «Если студент обеспечивает серьезное качество обучения – он должен получать стипендию. Та, которая существует сейчас – небольшая», – согласилась депутат. И этот вопрос требует решения на федеральном уровне.

Сейчас в Якутии 6 700 бюджетных мест в техникумах и колледжах, столько же выплачивается образовательных стипендий студентам, проинформировал Михаил Присяжный. Он также рассказал о том, что одним из путей решения вопроса должно стать заключение договоров целевой подготовки, которые предполагают и начисление дополнительной стипендии. В Министерстве образования создана рабочая группа по отраслевым проектам целевой подготовки во взаимодействии с предприятиями республики.

Еще один вопрос – о ремонте спортзала в общежитии, – волнующий будущих медиков, ребята задали, воспользовавшись возможностью общения с представителем профильного министерства. Как отметил директор АМК Николай Миронов, студенты колледжа – отличные спортсмены, в волейбол и футбол играют на хорошем уровне, завоевывают призы районных соревнований. В Алдане имеется развитая сеть спортивных объектов, однако нужно учитывать, что некоторые студенты являются несовершеннолетними, отпускать их на тренировки небезопасно. Поэтому свой игровой зал – вещь необходимая. В прошлом году на ремонт кампуса было направлено 27 млн рублей. В учебном заведении надеются, что работы по обновлению будут продолжены, в том числе и в спортивном зале.

А вот проблема трудоустройства выпускников колледжей по специальности «акушерское дело» – более глобальная. В настоящее время молодые специалисты, окончившие среднеспециальное учебное заведение с таким дипломом, к какой-либо другой деятельности в сфере медицины допущены быть не могут, например, не имеют права работать медсестрами или фельдшерами. А так как движение кадров в районах, куда отправляются работать выпускники, практически отсутствует, молодые специалисты рискуют не найти применение полученным знаниям.

Как в медколледже, так и в техникуме, преподавательский состав говорил о низком уровне заработной платы, особенно у молодых специалистов. Квалифицированного мастера трудового обучения, педагога такой не удержишь, посетовали в коллективах. Галина Иннокентьевна рассказала, что методические указания об общем подходе к системе оплаты труда работников общего образования должны появиться к началу следующего учебного года.

Студенты АПТ, помимо волнующего вопроса о размере стипендии, обратили внимание на отсутствие ознакомительной практики на первом курсе, проблему профориентации и целевого обучения.

Вопросы подготовки кадров нашли продолжение на совещании с министром промышленности РС (Я) Максимом Терещенко и представителями компаний-недропользователей Алданского района, которое состоялось во второй половине того же дня. «В средних специальных учебных заведениях мы увидели помощь промышленных компаний. В АПТ дети обратили внимание, что, когда выбирают профессию, – не совсем понимают само производство. Если бы представители компаний, для которых готовятся специалисты, могли детально рассказывать о своем производстве, настрой, ответственность, понимание и отношение ребят было бы другим», – поделилась наблюдениями Галина Иннокентьевна.

Замминистра образования и науки Михаил Присяжный заострил внимание присутствующих на том, что из 10 профессиональных образовательных кластеров, созданных на территории Якутии, золотодобывающий – самый успешный. Ежегодно под потребности промышленных предприятий в республике открывается 10–12 новых специальностей. А запрос по подготовке специалистов профессиям, по которым ощущается кадровый голод в крупных компаниях, работающих на территории республики, в среднем составляет 30–40.

С работой по направлению целевой подготовки специалистов познакомили представители компаний. Так, в АО «Полюс Алдан» в рамках профориентационной работы традиционно происходит активное взаимодействие с учащимися нижнекуранахской гимназии: функционируют «горные классы», гимназисты посещают производственные участки, участвуют в научно-практической деятельности, на предприятии ежегодно проходят практику более 100 студентов, гарантировано трудоустраиваются до 15 выпускников.

Компанией «Газпром трансгаз Томск» в целях подготовки смены ведется работа с учебными заведениями. В школе № 20 с. Хатыстыр газовиками проводятся открытые уроки по промышленности. Школьники и студенты на участках компании знакомятся с тем, как происходит работа в производственных подразделениях. На стажировку и практику в 2021 году в Алданское ЛПУМГ должны прибыть 16 студентов, 5 выпускников школ Алдана проходят обучение за счет предприятия в политехническом университете г. Томска. На территории Якутии – в Ленском, Алданском, Нерюнгринском управлениях трудятся 1 160 человек, 83 % – местное население. С июня начнется набор на работу на компрессорных станциях.

О возможностях содействия Министерства образования и науки республики при обучении выпускников ссузов, устроившихся на предприятие, на заочных отделениях высших учебных заведений, спросила представитель дирекции по персоналу компании «Селигдар» Анна Дуюнова. Компания – активный участник программы «Местные кадры в промышленность», ведет профориентационную работу со школьниками и взаимодействует с Алданским политехникумом. И интерес к тому, чтобы из сотрудника со средним техническим образованием «вырастить» инженерного работника у золотопромышленников есть. Сегодня это происходит за счет внутренних резервов компании.

Открывая совещание, министр промышленности подытожил основные показатели промышленного производства в 2020 году. По добыче золота, отметил он, поставлен знаковый рекорд, и это не предел, с учетом планов компаний, сказал министр. На территории Алданского района значимые показатели – у компаний «Полюс Алдан», «Селигдар». Ключевыми по объемам также являются ГДК «Саха Голд Майнинг», артель старателей «Прогресс». В целом в золотодобывающей отрасли в республике работает около 13 тысяч человек, в Алданском районе – около 5 тысяч.

Благодаря пуску магистрального газопровода «Сила Сибири» газ придет и в ряд муниципальных образований района.

Практически во всех отраслях наблюдается превышение объемов 2019 г., несмотря на пандемию. Рост налоговых поступлений в бюджет связан не только с увеличением объемов, но и с ценой на золото.

По программе «Местные кадры в промышленность» компанией «Селигдар» трудоустроено более 200 человек, «Полюс Алдан» – около 140 человек, в том числе большая доля молодежи до 35 лет.

Глава Алданского района Северин Поздняков рассказал о примерах социальной ответственности, которую демонстрируют недропользователи на территории района. Он поблагодарил промышленников за работу в целом и в минувшем году. «Когда всеобщая беда обрушилась в том числе и на Алданский район, промышленными предприятиями была оказана огромная помощь здравоохранению как в плане материально-технического обеспечения, так и по вопросам организации диагностики коронавирусной инфекции», – заметил он.

Депутат Государственной думы Галина Данчикова остановилась на главных проблемных вопросах, касающихся закона о внесении изменений в Лесной кодекс РФ, в частности воспроизводства лесов и лесовосстановления: сроках, порядке, ресурсах, которые должны быть для этого задействованы. В качестве обратной связи руководители и представители промышленных компаний поделились опытом работы в этой сфере, отметив необходимость оградить недропользователей от недобросовестных подрядчиков, появляющихся на рынке в связи с растущим спросом на такие услуги, внесли предложения по пунктам повестки совещания.

В рамках рабочей поездки Галина Данчикова также встретилась с представителями городского и районного Советов депутатов, активом местного отделения партии «Единая Россия», ответив на поставленные алданцами вопросы.

Ирина Виноградова.

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