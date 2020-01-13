Одаренные дети и талантливые педагоги

В начале декабря 2019 года завершился II (муниципальный) этап Всероссийской олимпиады школьников. С целью популяризации олимпиадного движения и выявления, развития, поддержки одаренных и талантливых детей в различных областях интеллектуальной деятельности, на основании приказа Министерства образования и науки РС (Я) «О порядке проведения всероссийской олимпиады школьников в РС (Я)» олимпиада проводилась по 25 предметам.









Участие в Олимпиаде приняли 1 812 учащихся из 17 общеобразовательных организаций МО «Алданский район». Победителями и призерами стали 405 обучающихся.

Наибольший интерес у ребят, по сравнению с прошлым годом, вызывают по-прежнему такие предметы, как русский язык, математика и обществознание.

В лидерах по количеству победителей и призеров предметных олимпиад гимназия п. Нижний Куранах, алданская гимназия и средняя школа № 1.

Многие ребята принимали участие в нескольких олимпиадах. Призовые места в шести олимпиадах завоевала Диана Демина, ученица 9-го класса гимназии г. Алдана. Призовые места в пяти олимпиадах у Даниэла Вивиерс, ученика 8-го класса гимназии п. Нижний Куранах, Екатерины Заварской, ученицы 11-го класса алданского лицея, Натальи Макишвили, ученицы 10-го класса школы № 1 г. Алдана, и Полины Шамеевой, ученицы 11-го класса школы № 6 г. Томмота.

Среди педагогов, подготовивших наибольшее количество победителей и призеров, – Лариса Сергеевна Остарова, учитель гимназии г. Алдана. Лариса Сергеевна подготовила 18 победителей и призеров по истории, обществознанию, праву, мировой художественной культуре.

По десять победителей и призеров подготовили Наталья Юрьевна Ушницкая, учитель школы № 20 с. Хатыстыр (по эвенкийскому языку), Елена Александровна Черешнева, учитель школы № 4 п. Нижний Куранах (по ОБЖ, биологии, экологии), Алена Сталиевна Фалина, учитель алданского лицея (по физике, астрономии и политехнической олимпиаде). По девять победителей и призеров – Тамара Ивановна Алексеева, учитель школы № 20 с. Хатыстыр (по якутскому языку и якутской литературе), Екатерина Геннадьевна Забелина, учитель школы с УИОП г. Алдана (по истории, праву, обществознанию), Ольга Владимировна Николаева, учитель гимназии п. Нижний Куранах (по математике, физике, астрономии), по восемь победителей и призеров – Наталия Святославовна Калякина, учитель школы № 1 (по физике, астрономии и политехнической олимпиаде), Нина Афанасьевна Поночевная, учитель нижнекуранахской гимназии (по географии и экологии). Учитель школы № 1 Евгения Владимировна Шевелева подготовила семь победителей и призеров по русскому языку и литературе.

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников пройдет с 10 января по 21 февраля 2020 года в г. Якутске.

Желаем участникам достойно представить Алданский район, продемонстрировать все свои знания. Пусть вам сопутствует успех и удача!

Е. Зиновьева,

главный специалист

МКУ «Департамент образования».

Фото предоставлено автором.