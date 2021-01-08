Приближается один из самых волшебных праздников, любимый и детьми, и взрослыми, – Новый год. А какой же Новый год без красавицы-елки?









По сложившейся доброй традиции празднование Нового года в городе Томмоте начинается с торжественного открытия городской елки. Из-за ситуации с коронавирусом праздничное мероприятие прошло без массовых гуляний и развлечений, но сотрудники Центра культуры и духовного развития МО «Город Томмот», несмотря на трескучий мороз, сняли праздничный видеоролик «Новый год по-новому, или Зажжение огней на главной елке города». По согласованию с администрацией города праздничный ролик вышел в интернет в то же время, когда главная елка засияла праздничными огнями. С наступающими новогодними и рождественскими праздниками жителей и гостей города поздравили Снежная баба, Дед Мороз и Снегурочка.

М. Столыпина.

Фото предоставлены автором.