«Новый год в нашем дворе»: подводим итоги

Администрация муниципального образования «Поселок Нижний Куранах» вручила подарки победителям и участникам новогодних конкурсов.











В селе Верхний Куранах в конкурсе «Новый год в нашем дворе» приняли участие восемь семей, они украсили территории своих домовладений снежными фигурами, гирляндами, самодельными игрушками и мишурой.

– Такой конкурс в Верхнем Куранахе проводился впервые, жители села с удовольствием приняли в нем участие и остались довольны, – рассказала депутат поселкового Совета Екатерина Мартынова. – Конкурс выявил множество талантливых односельчан, творчество которых было оценено жюри.

Призовой фонд, предоставленный администрацией поселения, был распределен среди победителей и участников. Денежным сертификатом на сумму 15 тыс. руб. за первое место отмечена семья Сысоевых, за второе место сертификат на сумму 10 тыс. руб. получила семья Сычевских, за третье место сертификат на сумму 5 тыс. руб. вручен семье Мартыновых. Остальные участники конкурса были отмечены сертификатами на сумму 3 тыс. руб. За участие в конкурсе сертификаты на такую же сумму вручены семьям Гаук и Ральниковых из села Якокит.

Более 30 самых маленьких жителей Верхнего Куранаха активно приняли участие в конкурсе «Наряди елочку». Настоящая зеленая красавица была установлена на улице села и украшена ледяными игрушками, созданными детьми. Все участники получили дипломы, сладкие подарки и денежные сертификаты.

Наш корр.