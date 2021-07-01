Новые профессиональные возможности для молодых мам и людей предпенсионного возраста

предпенсионного возраста

В скором будущем Центр обучения и содействия трудоустройству Алданского политехнического техникума пополнится тремя группами курсантов. Профессии лаборанта химического анализа, сварщика и специалиста по ремонту и обслуживанию автомобилей смогут освоить представители ряда категорий граждан, в том числе неработающие мамы, граждане, ищущие работу, люди от 50 лет и старше, а также лица предпенсионного возраста. Обучение будет проходить в очной форме. В настоящее время идет прием заявок.

Обучение по востребованным в регионе компетенциям WorldSkills будет бесплатным: все затраты финансируются из федерального бюджета. Прием заявок уже начался. Сегодня соискателям предлагается выбор из 35 компетенций, в числе которых курсы, касающиеся медицинской технологической, производственной и IT-сфер. Этот спектр будет расширен.

Обучение будет вестись в рамках Федерального проекта «Содействие занятости» и Национального проекта «Демография». Курсы пройдут по краткосрочным программам, рассчитанным от одного до трех месяцев.

Проект нацелен на отдельные категории граждан, нуждающихся в дополнительной государственной поддержке. Освоение новых профессий предлагается находящимся в отпуске по уходу за ребенком неработающим женщинам и мамам, имеющим детей дошкольного возраста, а также лицам, отметившим 50-летие, и людям предпенсионного возраста. На поступление могут рассчитывать безработные, состоящие в Центре занятости населения в качестве соискателей.

– Прием заявок ведется на портале «Работа в России», – рассказала руководитель Центра обучения и содействия трудоустройству Юлия Александровна Лобас. – Желающий пройти обучение на курсах должен зарегистрироваться на «Госуслугах»: заявление и прилагаемые документы подаются через этот сайт. Заявки поступают к операторам. После проверки документов соискатель получит ответ.

В Федеральном проекте «Содействие занятости» примут участие более двадцати профессиональных образовательных организаций Якутии. На базах этих ссузов и будет проходить обучение.

В Центре обучения и содействия трудоустройству Алданского политехникума курсанты смогут освоить одну из трех специальностей: «слесарь по ремонту автомобилей», «сварочные технологии» и «лабораторный химический анализ».

– Первые претенденты уже подали заявки, – отметила Юлия Александровна. – Сколько курсантов будет в каждой группе, пока сказать сложно: в настоящее время мы ожидаем квоту, которая и определит количество обучающихся. Думаю, этот вопрос решится в ближайшие недели. Затем будут обозначены даты начала обучения.

Стоит отметить, что количество мест для курсантов ограничено: новые профессии в рамках федеральной программы смогут освоить чуть менее тысячи человек – жителей Якутии.

По окончании обучения курсанты получат свидетельство о профессии установленного образца. Бесплатно освоенная профессия обяжет гражданина в течение шести месяцев трудоустроиться либо открыть собственное дело.

Более подробная информация размещена на портале «Работа в России» https://trudvsem.ru/

Пресс-служба АПТ.