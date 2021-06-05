Николаев: численность малочисленных народов Севера в Якутии выросла на 60%

Численность коренных малочисленных народов Севера в Якутии выросла на 60% с 1989 года — до 40 тысяч человек. Об этом заявил глава республики Айсен Николаев, выступая на сессии «Устойчивое развитие северных территорий и коренных городов» Петербургского международного экономического форума, передает ТАСС.

«В нашей республике, где проживают представители пяти коренных малочисленных народов [Севера], их численность составляет 40 тысяч человек, это 16% коренных малочисленных народов страны. Численность малочисленных народов с 1989 года выросла на 60%», — сказал Николаев.

Он уточнил, что в республике действует «институциональный механизм сохранения коренных малочисленных народов Севера». В Якутии создано министерство по развитию Арктики и делам народов Севера, действует уполномоченный по правам коренных малочисленных народов.

По мнению Николаева, поддержать развитие арктических районов могут новые региональные программы «Молодой оленевод» и «Учитель Арктики».

Петербургский международный экономический форум проходит с 2 по 5 июня.

Источник: News.Ykt.Ru