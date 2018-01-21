Не успел притормозить…

11 января около 15.30 на 525 км федеральной автодороги «Лена» водитель, управляя автомобилем Nissan Navara, двигаясь со стороны Алдана в сторону Нерюнгри, в условиях недостаточной видимости не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля «КамАЗ», во избежание столкновения выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на дорожного рабочего – мужчину 1972 года рождения.

В результате наезда дорожный рабочий получил множественные переломы и был госпитализирован в реанимационное отделение центральной районной больницы.

Установлено, что водитель «Ниссана» имеет стаж вождения 29 лет, в течение 2017 года к административной ответственности за нарушения ПДД РФ привлекался один раз. В момент ДТП был трезв.

При проведении дорожных работ пострадавший сотрудник ремонтной организации находился в световозвращающем жилете, перед участком проведения работ были выставлены дорожные знаки.

Сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшей автомобильной аварии.

В условиях недостаточной видимости водителям следует соблюдать безопасный скоростной режим и дистанцию. Если из-за тумана или снежной пыли полностью закрыт обзор дороги, сбросьте скорость и примите меры к остановке своего авто.

ГИБДД по Алданскому району.