Не по-детски серьезные кожные болезни

Процессы, протекающие в организме человека, точно зеркало, отражает кожа. Порой пятна или их россыпи, прыщи, ранки, сыпи указывают на серьезные заболевания. Впрочем, извне для кожи также немало опасностей. Кожных болезней насчитывается свыше двух тысяч. К распространенным относится микроспория, известная в народе как стригущий лишай, – грибковое вирусное заболевание.

В Алданском районе уровень заболеваемости микроспорией – один из наиболее высоких по Якутии. В настоящее время с таким диагнозом в кожвендиспансере на лечении находятся четверо пациентов. Переносчиками лишая являются преимущественно животные. И в большинстве случаев заражение происходит при контакте с бродячими собаками и кошками.

– Бездомных животных очень много, – рассказывает заведующая Алданским КВД Алла Шкарубо. – И, конечно, дети, увидев кошечку или собачку, стремятся их приласкать… Так и возникает заболевание. Родители приносят нам справки от ветеринара о том, что их животные здоровы, но дети контактируют с бродячими четвероногими…

Стоит отметить, что больные кошечка или собачка вовсе не обязательно будут покрыты воспаленными шелушащимися пятнами: грибковая нить может находиться на шерсти. Обнаруживается возбудитель заболевания лишь под светом лампы Вуда.

– Если есть микроспория – под лампой нить даст салатово-зеленое свечение, – объясняет Алла Дмитриевна. – У кошечки может светиться один усик, но это означает, что она является носителем болезни.

Самостоятельно лишай не проходит, он распространяется, поражая все большую площадь кожи, или переходит в хроническую форму. В этом случае человек также заразен, а диагностика заболевания усложняется. Ежегодно в Алданском районе выявляется порядка 3–4 десятков случаев микроспории.

– В 2015 году была вспышка в Нижнем Куранахе, – рассказывает заведующая. – Там было очень много кошек в подвалах жилых домов… Тогда к нам обратилось 70 человек. Затем рост произошел в 2017 году: вспышку в 50 человек нам дали спортсмены. В спортзале плохо обрабатывались маты, а дети допускались к занятиям без медицинских справок. Этот вопрос мы урегулировали… В прошлом году зафиксировано 36 случаев, а за истекший период 2019-го – уже 24 случая.

Инкубационный период заболевания длится до 7 дней. Как скоро появятся первые симптомы – зависит от того, насколько глубоко грибок приникает в кожный покров. Считается, что большее количество случаев микроспории приходится на лето. Проводя много времени на улице, дети чаще контактируют с животными. Эта связь, однако, является условной.

– О кожных заболеваниях, встречающихся у детей, я слышала немало, но сталкиваться, к счастью, не приходилось, – признается жительница Алдана Анна Ленская. – Хотя некоторые опасения, конечно, присутствуют.

Большинство родителей представление о микроспории имеют, понимают они также, что проводимые с детьми беседы о гигиене не являются гарантией безопасности здоровья. «О кожных болезнях, наверное, приходилось задумываться всем мамам и папам, – считает житель Алдана Руслан Иванцов. – Впрочем, микроспория – не повод для паники, главное – своевременное обращение к врачу. Бояться не стоит, – рассуждает Руслан. – Сейчас у медицины возможности обширные, и многие проблемы решаются за несколько процедур».

Окончательный диагноз пациентам ставится не сразу. Микроспория схожа с трихофитией, происхождение грибкового заболевания определяется в лабораторных условиях. При осмотре с кожи берется соскоб, затем по выращенной культуре определяется ее природа. Исследования занимают две недели. За это время пациент проходит курс лечения.

Микроспория полностью излечима, она включает медикаментозную терапию и местную обработку. Затем пациент находится на контрольном карантине. Курс лечения занимает порядка 3 недель.

– В течение 10 дней наши пациенты получают антибиотики в стационаре, затем следует трехдневный контроль излеченности, – рассказывает заведующая кожвендиспансером Алла Шкарубо. – Потом пациенты отправляются домой, но в садик или в школу мы их не пускаем – через 10 дней они приходят на повторный осмотр.

Микроспория – заболевание высококонтагиозное, от поражения грибком не застрахован никто. Дерматологи призывают не оставлять без внимания пятна, вдруг появившиеся на коже или волосяной части головы, а сразу обращаться к специалистам, чтобы начать лечение.

Заражения микроспорией в большинстве случаев происходят от братьев меньших. В детских коллективах нередко встречается педикулез, более известный как вши. Раздражающий зуд и расчесы составляют его основную симптоматику. Опасность педикулеза заключается в том, что вши могут являться переносчиками серьезных заболеваний, например, сыпного тифа. Кровососущие кожные паразиты водятся лишь в условиях антисанитарии – этот миф зачастую порождает невнимание родителей к состоянию волос своих отпрысков.

– Вша неглупая, она любит чистоту и парфюм, – рассказывает А. Д. Шкарубо. – Наличие вшей и гнид вовсе не означает, что человек – неряха и неделями не принимает душ: мы очень часто обнаруживаем педикулез в чистеньких головках.

Вши – видоспецифичные насекомые, заразиться ими можно только от человека. В Алданском районе отмечен рост случаев педикулеза. За истекший период 2019-го их число превысило прошлогодние показатели в 1,5 раза.

– В этом году у нас уже идет рост: в 2018-м был 21 случай педикулеза, а за прошедший период 2019-го – уже 36, – приводит статистику Алла Дмитриевна. – Это мы еще не посещали школы города – плановые осмотры пройдут осенью.

Относительно педикулеза в обществе бытует множество мифов. Согласно одной из точек зрения, вши живут под кожей, а их активность провоцируют стрессы.

– Это глупости, – комментирует Алла Дмитриевна. – Вши – это кровососущие паразиты, они водятся не под кожей, а на коже.

Игры, при которых дети соприкасаются головами, примерка шапочки товарища, плохо постиранное и невыглаженное постельное белье – путей заражения педикулезом много. Избавиться от паразитов, на первый взгляд, несложно, однако процедура займет отнюдь не несколько минут и потребует от родителей терпения, скрупулезности и внимательности.

– Конечно же, в первую очередь родителям необходимо запастись терпением, – говорит завотделением КВД Замира Хетагурова. – Просто помыть голову – недостаточно; маме предстоит вычесать всех вшей и гнид. Если механическая обработка проведена недостаточно – ее необходимо повторить.

В случае необходимости родителям необходимо выводить вши не только у ребенка – пролечиться должны все члены семьи. Немаловажно проведение термической обработки постельных принадлежностей и одежды. Губительные для кровососущего температурные пороги – ниже 20 и выше 60 градусов по Цельсию.

– Стыдиться педикулеза, как и микроспории, не нужно – от этих заболеваний никто не застрахован, – говорит А. Д. Шкарубо. – А вот просмотреть ребенку голову лишним отнюдь не будет.

Педикулез – заболевание контагиозное, и предусмотреть все случайности, приводящие к заражению, невозможно. Дерматологи рекомендуют родителям регулярно осматривать волосяную часть головы ребенка. Чем меньше паразитов – тем проще будет их побороть.

Сила стереотипов и предубеждений известна. Между тем, микроспорию и педикулез переносят большинство детей. Врачи подчеркивают: стесняться и бояться этих заболеваний не стоит, необходимо уделять должное внимание состоянию кожи и волос, а при обнаружении непонятных и неприятных «сюрпризов» начинать лечение.

Татьяна Вахнина.

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