«Нет, не напрасно к пожарным я принадлежу…»

29 декабря – День пожарной охраны Якутии. Уже на протяжении 200 лет на территории нашей республики функционирует противопожарная служба. Почетная профессия – пожарный – очень значима. Она требует от людей сильных личных качеств – дисциплинированности, мужества, способности к самопожертвованию. По первому зову доблестные защитники должны прибыть на место происшествия. Им всегда нужно быть готовыми помочь населению в экстремальной ситуации.











В 1992 году Ольга Валентиновна Цыпандина впервые пришла в пожарный спасательный отряд г. Алдана инструктором противопожарной профилактики, а через три месяца была назначена на должность младшего инспектора государственного пожарного надзора. В Алдане Ольга проверяла безопасность детских садов, информировала население города о методах предотвращения ЧП. В1998 году Ольге Валентиновне в связи с переездом пришлось оставить полюбившуюся должность.

Республиканская пожарная охрана в Алдане образовалась в 2009 году, а в 2013-м освободилось место инструктора противопожарной профилактики в п. Нижний Куранах. И Ольга Валентиновна вернулась в родное окружение. Инструктаж населения, вручение специализированных памяток, проверка неблагополучных семей, детских садов и школ – все это стало неотъемлемой частью любимой работы Ольги Валентиновны.

Тесная дружба связывает спасателя со школой-интернатом VIII вида п. Нижний Куранах. Ольга Валентиновна – частый гость в этом учреждении, проводит инструктажи, играет со школьниками в поучительные игры. С 2015 года инструктор проводит занятия в созданном ею кружке «Юные пожарные», рассказывает не только о противопожарной профилактике, но и посвящает их в тонкости профессии. Многие ребята, в знак благодарности, дарят ей разные поделки, изготовленные собственными руками: бумажные аппликации, изделия из пластилина, фигурки пожарных. Порой, приглашая инструктора на очередную встречу, они разыгрывают сценки, агитирующие к противопожарной безопасности, читают стихи или поют песни. И школа VIII вида является не единственным учреждением, тесно связывающим свою жизнь с пожарной частью. Очень часто из учебных учреждений обращаются к инспектору с просьбами провести мероприятие, посвященное поддержанию требований безопасности, приглашают Ольгу Валентиновну в качестве почетного гостя. Чем чаще для учеников проводятся подобные уроки, тем более образованными в этой сфере будут дети. Именно такие уроки безопасности помогают им преодолеть свой страх, почувствовать себя уверенней при возможном пожаре. Школьники, с которыми занимается Ольга Валентиновна, разбираются в картах эвакуации, могут позвонить в пожарную службу и вызвать отряд спасателей. Часто Ольга устраивает для детей тренировки по эвакуации из здания, и это, говорит она, учит их лучше ориентироваться в экстремальной ситуации.

«С детьми мы часто разыгрываем ситуацию по эвакуации и ориентированию в здании учреждения. А привело меня к этому одно событие. Когда я только пришла на работу, у нас трудилась инспектор по отделу надзорной деятельности, и однажды ей нужно было в одной из школ провести учебную эвакуацию, во время которой я увидела, что дети были сильно напуганы, сигнализация звучала очень громко. И именно этот детский страх навел меня на мысль – нужно что-то менять!» – вспоминает Ольга Валентиновна.

К темам уроков для школьников по противопожарной безопасности Ольга Валентиновна относится очень старательно и щепетильно, отбирая события по их актуальности в нашем районе. Дети с трепетом слушают о пожарах, о чрезвычайных ситуациях, откладывая самые важные детали в свои маленькие головы.

Регулярно экскурсии для школьников проводят в пожарной части Нижнего Куранаха. Ребятам показывают рабочие места пожарных, демонстрируют инвентарь, дают померить каски и форму, тем самым предоставляют возможность простому школьнику почувствовать себя ненадолго доблестным защитником людей от хватких лап пламени. Учащимся школ разрешают посидеть за рулем пожарной машины. Возможно, в такие моменты, сидя в каске и делая серьезное лицо, кто-то из учеников представляет себя героем-пожарным.

Дети очень любят поздравлять коллектив пожарной части с различными праздниками. Каждое мероприятие школьники и воспитанники детских садов посещают Ольгу Валентиновну, чтобы прочитать ей стих или спеть песню, связанную с торжественным днем.

К сожалению, меньший интерес к тонкостям собственной безопасности питает взрослое поколение, считая, что сами все знают не хуже инспектора. А огромную роль в воспитании молодежи играют, прежде всего, родители. Но плохо, когда они дают неграмотные советы либо вовсе не занимаются с ребенком вопросами о пожарной безопасности. Именно поэтому Ольга Валентиновна с коллегами обходит жителей Нижнего Куранаха, навещая в первую очередь живущих в многоквартирных деревянных или частных домах. За свою жизнь Ольга видела множество примеров взрослой неграмотности, которая порой приводила к трагедии. Поэтому пожарный инспектор считает своим долгом информировать жильцов об азах пожарной безопасности, которых любой человек должен придерживаться, чтобы избежать беды. Больше всего острых ситуаций случается зимой.

Банальное выполнение требований противопожарной безопасности может спасти множество жизней, но, к сожалению, отношение к этим правилам халатное. Люди не выполняют необходимых норм из-за невнимательности. Возможно, дети, посещающие уроки Ольги Валентиновны, смогут настроить своих родителей на волну серьезности к собственной безопасности.

Иван БАЛАБКИН.

Фото из архива

О. Цыпандиной.