Незаконный… ремонт

Прокуратурой Алданского района РС (Я) проведена проверка сведений о постановке иностранных граждан на миграционный учет по месту пребывания, в результате которой выявлены нарушения ФЗ-109 от 18.07.2006 г. «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».

Так, гражданка Н., владея жилым помещением по улице Березовой в Томмоте, зарегистрировала по месту пребывания на два месяца пятерых граждан Республики Таджикистан. В результате обследования квартиры установлено, что помещение не пригодно для проживания, на что женщина заявила, что иностранных граждан она зарегистрировала с условием, что они отремонтируют жилье, фактически же там не проживали.

Пунктом 11 части 1 статьи 2 Федерального закона от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» введено понятие фиктивной постановки на учет по месту пребывания в жилом помещении, под которой понимается постановка иностранного гражданина или лица без гражданства на учет по месту пребывания в жилом помещении на основании представления заведомо недостоверных сведений или документов либо постановка их на учет по месту пребывания в жилом помещении без их намерения пребывать в этом помещении или без намерения принимающей стороны предоставить им это помещение для пребывания.

Вышеуказанное образует состав уголовного преступления, предусмотренного ст.322.3 УК РФ – фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации.

22 июня по постановлению прокурора района отделением дознания ОМВД по Алданскому району РС (Я) в отношении Н. возбуждено уголовное дело по названной статье, ведется предварительное расследование.