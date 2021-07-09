На пути к мечте

Сегодня бьюти-индустрия является одной из высокооплачиваемых сфер услуг. Она объединила в себе множество профессий, связанных с косметологией, ногтевым сервисом, визажем, парикмахерским искусством и множеством других новых направлений. Ошибочно думать, что все это создано только исключительно для прекрасной половины человечества, мужчины тоже любят за собой ухаживать и нередко прибегают к услугам этих специалистов, но чаще всего – к парикмахерам. Для них есть свой цирюльник – барбер.

Профессия барбера на самом деле не новая и получила свое название от слова barba, что переводится как «борода». Ухаживать за усами, бородой и шевелюрой мужчины ходили к брадобреям, и посещать цирюльни являлось их исключительным правом. На сегодняшний день барбер-шопы весьма актуальны и востребованны. Мужские салоны отличаются от обычных парикмахерских стилем и атмосферой, своего рода это закрытый мужской клуб. В Алдане подобных заведений пока нет, а вот барбер есть.







Анастасия Миляева уже как три года создает образы своим клиентам и получает истинное удовольствие от работы. С детства она мечтала стать парикмахером, очень завораживали ловкие манипуляции мастера с волосами. Для нее эта профессия станет мечтой. Окончив алданский лицей, она очень хотела учиться на парикмахера, но мама была против, ведь вначале 2000-х эта профессия была не столь популярна. Поэтому выбор пал на медийное направление. Уехав в Новосибирск, она обучалась по специальности «реклама и связи с общественностью». Учиться было легко и интересно, признается Анастасия. Но обучение пришлось прервать по семейным обстоятельствам. Вернувшись в родной город, предпочла заниматься бухгалтерией, окончила Алданский политехникум. К тому времени Анастасия стала мамой прекрасной дочурки и опять задумалась о профессии своей детской мечты.

– После рождения дочери я вновь задумалась о том, что хочу быть парикмахером. Нашла курсы в Нерюнгри на мастера-универсала. Учиться надо было очно, а дочка маленькая еще, и оставить ее даже на небольшой срок обучения я не смогла. После рождения сына и вовсе забыла о своей мечте на несколько лет, – делится Анастасия.

К своей мечте она вернется намного позже.

– Три года назад я пришла после Нового года в гости к подруге, разговорились с ней, что я хочу все-таки пойти отучиться на парикмахера. На что она ответила: «Почему бы и нет, что тебе мешает?» Я решила начать с самого легкого, как мне казалось, – с мужских стрижек. Обучение с нуля всегда очное и занимает минимум полгода. Я нашла трехмесячные курсы в Благовещенске в барбер-студии Vinil Марины Ивановой. С Мариной я подружилась, мы часто общаемся. Она оказала мне поддержку и вселила уверенность, что у меня все получится. Хочу сказать, что учеба мне давалась нелегко, но сам процесс увлекал. После обучения я сразу приступила к работе. Помню, как стригла первого клиента, как тряслись руки, и сколько было восторга, когда стрижка была окончена. Переживала очень сильно. Поняла, что хочу заниматься только мужскими стрижками и развивать себя как барбер, – рассказывает Настя.

Поработав немного, она поняла, что нужно расширять базу знаний, ездила на мастер-классы и курсы. А еще, общаясь в среде барберов, получила рекомендацию съездить на курсы в престижную Академию барбер-искусства 13 by Black Star в Москве. Ее очень хотелось освоить одну из самых модных и современных причесок, а точнее элементы искусства стрижки fade. Кстати, у Анастасии есть свой кумир – Алишер Ражабов, работами которого она восхищается.

– Обучение в академии мне очень понравилось. Там работают действительно крутые мастера своего дела. Честно признаюсь, после этих курсов я стала увереннее в своем деле, – говорит моя собеседница.

К слову, она не стоит на месте, следит за модными тенденциями в барбринге. А не так давно обучилась технике плетения дредов. Для нее новое направление – это еще одна ступенька к саморазвитию. В планах, на будущее – открытие профессиональной детской парикмахерской.

– Открывать барберную в Алдане, конечно, хотелось бы, но услуги барбер-шопа – не дешевое удовольствие. В основном, мужчины, попадая ко мне, просят сделать, как всегда или верх чуть-чуть, бока – «тройку». А барберная – это же не просто парикмахерская. Это закрытый мужской клуб, куда приходят не только за стрижкой и бритьем усов и бороды, а за профессиональными услугами, начиная с ухода за лицом, педикюром, маникюром, массажем и другими процедурами. В барбер-шопе создают образ, там особая атмосфера и обслуживание. Поэтому зачастую барберы – это мужчины. Если открывать такой салон, нужно проработать каждую деталь, а это непросто. В последнее время я задумываюсь об открытии детской парикмахерской. С ребятишками работать нелегко. Нужно уметь находить подход к ребенку, общий язык, ведь не все дети любят стричься. Например, некоторые вообще засыпают в кресле, здесь требуется приноровиться, – делится Анастасия.

Анастасия ведет активный образ жизни. Увлекается катанием на сноуборде и любит фитнес-тренировки. В апреле она приняла участие в городском конкурсе «Миссис Алдан – 2021» и стала обладательницей номинации «Миссис Элегантность». Она считает, что каждый человек способен воплотить свою мечту.