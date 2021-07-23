На площадках Алданского района отдыхают 785 ребят

В Алданском районе подходит к концу первый сезон школьных площадок. Как отметили в Департаменте образования Алданского района, в июне на пришкольных оздоровительных лагерях дневного пребывания отдыхает основной поток детворы – 785 ребят.

В этом году в районе были открыты пятнадцать площадок. На сегодняшний день работают тринадцать. Специальная коррекционная школа-интернат 8-го вида в п. Нижний Куранах закрылась для проведения мероприятий по устранению радона, также в Алдане досрочно закрыта площадка школы № 1 в связи с положительными результатами COVID-19 у двоих школьников.

В июле и в августе будут действовать площадки в школах № 37 в Угояне и № 20 в Хатастыре, остальные школы района закроются для проведения ремонтных работ.

На этой неделе планируется открытие сезона в лагере «Берег дружбы», в котором этим летом за два сезона смогут отдохнуть 420 ребят.

Наш корр.