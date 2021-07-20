На защите здоровья подрастающего поколения!

Безграничное терпение, доброта и любовь к детям отличают коллектив педиатрической службы Алданской детской консультации. Ребенок не всегда может объяснить, что и где его беспокоит. Медработник должен обладать не только профессиональными знаниями, но также быть психологом и педагогом. С детишками врачи и медсестры находят общий язык легко, располагая к доверию даже самых маленьких!

Педиатрия считается одним из наиболее сложных участков в медицине. Помимо лечения детских болезней и наблюдения состоящих на диспансерном учете малышей, в задачи специалистов педиатрической службы входит профилактическая работа и минимизация факторов риска, угрожающих здоровью и гармоничному развитию маленьких пациентов.

Зарождение и развитие

амбулаторной

педиатрической службы

Началом деятельности педиатрической службы в районе считается 1932 год, когда по Алданскому райздраву приказом № 64 от 1 ноября 1932 года была открыта детская консультация. Приказом был утвержден штат в количестве четырех человек.

С каждым годом население Алдана увеличивалось, росло и количество детей. В 1972 году детская консультация переехала из маленького деревянного домика на улицу Ленина. В жилом доме под номером 1 педиатрическая служба заняла трехкомнатную квартиру.

С 1990 года детская поликлиника из-за невозможности развернуть вспомогательные службы арендовала помещение в здании конторы «Алданзолото». Алданцы, отметившие 20-летие, помнят двухэтажное здание зеленого цвета на улице Октябрьской, стоявшее напротив всем известной «Стекляшки». С расширением площади в детской поликлинике были открыты лаборатория, массажный и физиотерапевтический кабинеты, пациентов стали принимать окулист и невропатолог.

8 августа 2000 года двери своим пациентам открыла новая детская поликлиника. Тогда коллектив возглавляла врач высшей категории, отличник здравоохранения России и Якутии, ветеран труда Татьяна Михайловна Клюева. С августа 2012 года заведующей детской поликлиникой назначена врач высшей категории Марина Николаевна Разинская, которая также возглавляет районную педиатрическую службу.

– Наши врачи, медсестры и фельдшеры работают с полнейшей самоотдачей, – говорит Марина Николаевна. – Наряду с грамотностью, внимательностью и постоянной собранностью они обладают такими качествами, как доброта и терпение, они помнят о каждом ребенке и переживают за всех пациентов.

Работой среднего медперсонала более 20 лет руководит старшая медсестра Галина Васильевна Кузнецова. У нее в подчинении находятся почти 30 медсестер и фельдшеров.

– Такого понятия, как профессиональное выгорание, нет ни у одного из наших старейших работников, – считает Галина Васильевна. – Многие родители говорят: ой, как у вас шумно… А мы не замечаем этого, мы привыкли к детям!

В детской консультации оборудованы физиокабинет, кабинет ЛФК и зал для занятий лечебной физкультурой. Помимо педиатров, ведут прием ЛОР-фельдшер и фельдшер-окулист, подростковый врач, фтизиопедиатр, невропатолог, эндокринолог, детский хирург и травматолог-ортопед. В кабинетах ультразвуковой и функциональной диагностики детям и подросткам проводятся УЗИ и ЭЭГ-обследование. В кабинетах массажа и здорового ребенка дети получают лечебные процедуры, а их родители – рекомендации по оздоровлению и закаливанию малышей. Также при детской поликлинике открыт дневной стационар на 10 коек.

Заботиться о себе

и беречь свое здоровье

должен уметь каждый!

Наличие аллергии, непереносимость лекарств, необходимость поддержания диеты, склонность к тем или иным заболеваниям – в памяти сотрудники детской консультации держат массу информации относительно каждого ребенка. Кроме сугубо медицинских аспектов, немаловажно также выбрать верный тон в построении диалога с родителями: когда речь идет о детском здоровье – своеволие совершенно неприемлемо, лишней будет и паника.

– Чем больше опыта – тем сложнее работать, – считает участковая медсестра Татьяна Александровна Потапкина, отдавшая маленьким алданцам более 40 лет. – Трудности в работе связаны, в первую очередь, с сомнениями, кои увеличиваются пропорционально приобретенному опыту. Как известно, чем больше в своей профессии специалист знает – тем шире у него круг вопросов. А детки у нас все хорошие и спокойные, с ними совсем не сложно!

К основным направлениям в здравоохранении относится вакцинопрофилактика. Наталья Геннадьевна Чистякова – фельдшер прививочного кабинета. От скольких болезней, как проходящих, так и неизлечимых, она защитила детишек за 35 лет работы – не сосчитать! С маленькими пациентами Наталья Геннадьевна находит общий язык легко, а вот со страхами взрослых бороться бывает сложнее.

– Сейчас много самой разнообразной информации – в интернете, в соцсетях, и родители сами выбирают, чему верить, – отмечает Наталья Геннадьевна. – Конечно, сейчас к прививкам отношение неоднозначно, однако польза вакцинации бесспорна! Малыши контактируют с другими детками – в садике, во дворе. А большинство инфекций передаются воздушно-капельным путем. Вакцинация минимизирует риск заражения и предупреждает осложнения.

Участок врача-педиатра Ирины Васильевны Тембо и медсестры Людмилы Владимировны Пелых протяженный, на нем проживают чуть менее девятисот детишек. Ирина Васильевна и Людмила Владимировна вместе работают без малого 30 лет, и «вырастили» сотни мальчишек и девчонок!

– Родители звонят и вечером, и ночью, в праздничные и выходные дни, – рассказывает Людмила Владимировна. – Ситуации складываются разные, и если родители не могут дозвониться до врача – они звонят мне. Конечно, у нас не бывает, что, к примеру, рабочий день до пяти, и мы, уйдя домой, полностью отключились бы от работы…

Профессиональные знания, душевное тепло и заботу в здоровье маленьких пациентов не один десяток лет вкладывают врачи, медсестры и фельдшеры, составляющие костяк коллектива. Они передают опыт и знания молодым специалистам, пришедшим в детскую поликлинику недавно. В настоящее время укомплектованность педиатрической службы в Алданском районе составляет 100 %.

– В первый день лета открываются пришкольные детские площадки, и мы запланировали большую работу, – поделилась врач-педиатр Полина Сергеевна Кулинич. – Медработники будут выходить в группы с тематическим материалом. Так, детям и подросткам будут прочитаны лекции о правильном питании, о важности режима, о рациональных физических нагрузках…

Профилактическая работа сотрудниками детской консультации ведется в течение года – со школьниками врачи, медсестры и фельдшеры встречаются регулярно. Темы лекций подбираются в соответствии с возрастом слушателей. Со старшеклассниками медработники беседуют о вреде табака, алкоголя и наркотиков, особое внимание уделяется пропаганде здорового образа жизни и культуре полового созревания. Ребята младших и средних классов узнают о том, для чего необходимо мыть руки и как правильно одеваться, чтобы не простудиться, а также о том, чем плохи чипсы и газированная вода и почему нельзя много времени уделять гаджетам.

– Также медработники ведут беседы с родителями своих пациентов, не жалея времени на разъяснения пользы закаливания и укрепления иммунитета, – отмечает Полина Сергеевна. – В кабинете здорового ребенка мамам и папам выдаются брошюры и памятки об основных правилах сохранения здоровья малыша.

Особое внимание – детям,

находящимся в сложных

и опасных условиях!

Городские участки отличаются территориальной протяженностью и большим количеством детей – за каждым врачом закреплено от восьмисот маленьких пациентов. Особое внимание медработники уделяют ребятам из семей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях.

Патронируя семьи, медики автоматически отмечают обстановку и условия, в которых растут дети. Иногда эти условия весьма далеки от идеальных… Зачастую к неблагополучию приводят пагубные пристрастия мам и пап, и дома здоровье и жизнь малышей подвергаются постоянной угрозе.

Детишек, находящихся в социально опасном положении, врачи и медсестры навещают каждые несколько дней. С родителями ведутся профилактические беседы о вреде табака и пагубном воздействии спиртного. При нежелании мам и пап исправляться к участковым медикам подключается руководство поликлиники и органы профилактики.

– Участковые педиатры тесно работают с органами профилактики – комиссией по делам несовершеннолетних, отделом опеки и инспекторами ПДН, – рассказывает заведующая консультацией Марина Николаевна Разинская. – На учете в педиатрической службе района в социально опасном положении состоят 207 семей, в которых подрастают 445 несовершеннолетних. Медработники патронируют эти семьи на дому, контролируя физическое развитие и питание детей.

Всех малышей сотрудники детской консультации называют своими детьми. Специалисты, отработавшие более 20 лет, ведут детвору поколениями: у их первых пациентов уже подрастают малыши – «внуки» медиков!

Татьяна ВАХНИНА.