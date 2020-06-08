На защите детства

В этом году, 31 мая, исполняется 85 лет со дня образования службы по делам несовершеннолетних в системе МВД России.

В соответствии с постановлением СНК СССР и ЦК ВКП (б) от 31 мая 1935 года «О ликвидации детской беспризорности и безнадзорности» во всех крупных городах при районных и городских советах были организованы секции по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью, на которые были возложены задачи организации деятельности по борьбе с «уличными правонарушениями несовершеннолетних и их беспризорностью». В составе органов милиции были выделены специальные подразделения и сотрудники.

Приказом главы МВД Бориса Грызлова от 18 декабря 2003 года 31 мая объявлено Днем подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел Российской Федерации.







Для современного общества одной из наиболее важных социальных задач выступает поиск методов снижения преступности среди несовершеннолетних. С этой целью была выделена отдельная профессия в органах внутренних дел – инспектор ПДН. На плечи такого специалиста возлагается обязанность проведения надзора за преступностью среди детей и подростков на закрепленном за ним территориальном участке.

В настоящее время подразделение по делам несовершеннолетних объединено со службой участковых уполномоченных полиции, и по своим обязанностям деятельность инспектора ПДН можно сопоставить с работой участкового на закрепленном за ним участке, только с несовершеннолетними.

Основу коллективов подразделений по делам несовершеннолетних в России составляют женщины, на чьи плечи легла забота не только о родных детях, но и о детях, которые в силу жизненных обстоятельств не могут получить должную ласку и заботу от пьяниц-родителей, либо, однажды оступившись, попали на учет в полицию. Всю детскую боль инспекторы переживают как собственную. Только женщина – инспектор ПДН обладает таким железным терпением, работая с несовершеннолетними, которые далеко не каждому могут открыться и довериться.

Не последнюю роль в профилактической работе играют особенности именно женской психологии: дипломатичность, проницательность, искреннее сочувствие, душевное тепло, умение в процессе беседы с несовершеннолетним правонарушителем создать доверительную обстановку, искреннее желание уберечь подростка от дурного влияния взрослых правонарушителей и вовремя остановить от неверного шага.

Вот и коллектив ПДН ОМВД России по Алданскому району исключительно женский, достаточно стабильный на протяжении последних лет, все сотрудницы молодые – от 34 до 38 лет, энергичные, с активной жизненной позицией, что, безусловно, эффективно сказывается и в работе, и в общественной жизни. Несмотря на значительную занятость на службе, все счастливы в браке, воспитывают детей. Примечательно, что практически все связали свою судьбу также с сотрудниками полиции, что, несомненно, помогает достижению взаимопонимания в семье, а это немаловажно в работе полицейского.

Майор полиции Н. А. Бородич в настоящее время является старейшим сотрудником ПДН в ОМВД России по Алданскому району. Старейшим исключительно по стажу, потому что, глядя на эту подтянутую привлекательную девушку в погонах, даже не скажешь, что в органах внутренних дел Надежда Александровна уже более 20 лет. Окончив Высшую школу милиции в г. Якутске, она осталась верна выбранной профессии по сей день. В Алдане Надежда Александровна с 2003 года, с этого же времени началась и ее работа инспектором ПДН.

Основные направления деятельности подразделения, отмечает Надежда Александровна, – это профилактика правонарушений со стороны подростков, предупреждение и раскрытие преступлений, охрана общественного порядка в местах массового проведения досуга подростков, индивидуально-профилактическая работа с несовершеннолетними правонарушителями, взаимодействие с органами образования и другими заинтересованными ведомствами в выработке единых подходов в работе по этому направлению деятельности. Каждодневная работа инспектора ПДН – это прием заявлений от граждан, сбор материала проверок по сообщениям о правонарушениях, проведение профилактических мероприятий с уже поставленными на учет подростками и неблагополучными семьями, своевременное направление материалов в комиссию по делам несовершеннолетних. Инспекторы ПДН также задействованы в плановых рейдовых мероприятиях, патрулировании в городе. Сегодня на учете в УУПиПДН ОМВД России по Алданскому району состоят 77 подростков и 78 родителей. Радует, что исправились и сняты с учета за отчетный период 44 подростка и 18 родителей.

За Надеждой Александровной закреплен участок, расположенный на территориях мкр. Солнечного и п. Ленинского, с двумя образовательными организациями, а также Алданский политехникум с общежитием. Надежда Александровна проводит профилактическую работу с подростками, нерадивыми родителями и неблагополучными семьями, состоящими на учете. Кроме того, на нее, как на старшего инспектора, возложены обязанности руководителя подразделения. Опытный и ответственный работник, любящая, заботливая жена и мама дочери-школьницы. Увлекается спортом, является единственной девушкой в местной команде по страйкболу.

Капитан полиции Е. А. Карачева службу в полиции и в ПДН начала с 2006 года под руководством опытнейшего наставника, ветерана службы ПДН Любови Афанасьевны Рябенькой и руководителя подразделения в то время Елены Владимировны Житник.

По словам Екатерины Александровны, должность инспектора ПДН должна совмещать несколько профессий: это и юрист, и педагог, и психолог. К каждому ребенку нужен индивидуальный подход, так же как и к родителям, чтобы достичь положительных результатов. В работе инспектора ПДН положительный результат – снятие детей с учета и недопущение роста новых случаев постановки на учет.

За Екатериной Александровной закреплен Центральный участок в г. Алдане и образовательные учреждения – школа с УИОП, Центр семейного устройства, Алданский лицей, детские сады. На закрепленном участке на учете состоят порядка 40 человек, из которых 25 – дети, остальные – родители, семьи. В юности активно занималась лыжным спортом, принимала участие в зимней спартакиаде, это увлечение осталось до сих пор. Несмотря на повышенную занятость в работе, всегда находит время для семьи, растит сына и дочь – школьников.

Свою трудовую деятельность в ОВД и в ПДН капитан полиции О. С. Печерица начала в 2009 году. Участок обслуживания Олесей Сергеевной находится в черте г. Алдана, а также не территории п. Лебединого. В профилактических целях она взаимодействует с Алданским медицинским колледжем, школами № 1 и № 2, алданским лицеем. Несомненно, в работе очень пригодилось полученное высшее педагогическое образование.

Как считает Олеся Сергеевна, выбирать работу инспектора могут люди, любящие детей, обладающие такими качествами, как стрессоустойчивость, развитая интуиция, выдержка и терпение, коммуникабельность, умение находить подход к человеку, ориентироваться в нестандартных ситуациях, организаторские способности. История каждого ребенка индивидуальна. Где-то причиной плохого поведения детей может являться настоящая семейная драма, а где-то – обычное родительское безразличие. Результат – несовершеннолетний, сбежавший из дома или совершивший преступление. Еще одна беда – алкоголь и подростки. Иногда последствия этого трагичны и непоправимы.

Капитан полиции Е. А. Макаренко после окончания Иркутского государственного педагогического университета по специальности «учитель начальных классов, педагог-психолог» поступила на службу в органы внутренних дел в 2007 году. Полученная специальность стала определяющей в направлении службы в ОВД – работа с несовершеннолетними. У Елены Александровны, как инспектора ПДН, достаточно обширная территория обслуживания – непосредственно город Томмот и прилегающие микрорайоны Алексеевск, Синегорье, Укулан, левый берег города, а также отдаленные села Улуу и Ыллымах. На подучете у Елены Александровны порядка 15 несовершеннолетних, есть и неблагополучные семьи.

Как отмечает Елена Александровна, работа инспектора ПДН очень ответственная и нелегкая. Те, кто решил связать свою жизнь с помощью трудным подросткам и детям, должны знать о сложностях, с которыми они могут столкнуться. Это психологические и эмоциональные нагрузки, физические риски, которые подстерегают сотрудника во время посещения мест проживания неблагополучных семей, неизбежность соприкасаться с тяжелыми и особо тяжелыми преступлениями, совершенными подростками. Кроме того, как и у любого сотрудника полиции, много бумажной работы. Поэтому заниматься хобби, признается Елена Александровна, у нее самой возможности нет, любое свободное время она использует для совместного общения и отдыха с мужем и детьми.

Младший лейтенант полиции И. Н. Делегез службу в органах внутренних дел проходит с 2006 года, в должности инспектора ПДН – с 2018 года. Несмотря на то, что в подразделении Ирина Николаевна сравнительно недавно, успела зарекомендовать себя грамотным и ответственным специалистом, непосредственно работает в Нижнекуранахском отделе полиции. Участок Ирины Николаевны включает в себя поселки Нижний Куранах и Верхний Куранах, села Хатыстыр, Якокит, Угоян с 18 подучетными подростками.

В своей работе, отмечает Ирина Николаевна, инспектор ПДН взаимодействует с подразделениями службы криминальной полиции, полиции общественной безопасности, органами дознания, органами предварительного следствия и центрами временной изоляции несовершеннолетних. В производство поступают материалы, касающиеся не только преступлений и правонарушений, совершенных детьми или подростками, но и в отношении самих несовершеннолетних. Специфика работы инспектора ПДН, как и любого сотрудника полиции, такова, что приходится постоянно совмещать и работу, и семейную жизнь, уделять внимание своим детям, а их у Ирины Николаевны двое. Поэтому, как и многим семейным женщинам-полицейским, в свободное от службы время ей в радость просто подольше побыть с мужем и детьми.

в этот день огромные слова благодарности адресуем всем сотрудницам подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Алданскому району за их труд, безграничное терпение и самоотдачу. Желаем всем успеха, радости жизни, здоровья близким, чтобы дети радовали своими достижениями и победами, уважения коллег, понимания и поддержки руководства. Особенно хочется отметить ныне пенсионеров МВД, отдавших не один год службе в подразделении ПДН, – Любовь Афанасьевну Рябенькую, Елену Владимировну Житник, Галину Николаевну Шарапову, поблагодарить за их личный вклад в службу, за наставничество и переданный опыт, пожелать здоровья, долгих лет жизни, благополучия в семьях.

От всех этих женщин, посвятивших себя работе с детьми, во много зависит, какой путь выберут подростки. Поэтому лучшим подарком для инспекторов ПДН в их профессиональный праздник станет еще один ребенок, ступивший сегодня на путь исправления.

Е. Белоусова.

Фото предоставлены автором.