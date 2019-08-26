В конце июля родители юнармейцев получили возможность прожить с детьми несколько дней в полевых условиях. Хотелось бы отметить и поблагодарить инициативную группу казаков, которые, несмотря на организационные трудности и большую личную ответственность за детей, смогли на должном уровне провести столь сложный и длительный сплав. Как здорово, что есть люди, которым не безразличны наши дети, которые прививают им любовь к Родине, растят настоящих патриотов своей страны.

Буквально все, кто входит в состав казачьего общества, «Боевого братства» приняли участие в организации сплава. Люди, которые непосредственно находились рядом с детьми, взяли отпуск на своих рабочих местах за свой счет.

Юрий Троянович Николайчук и Ирина Александровна Баранникова закупили продукты по составленному меню. Семен Андреевич Шишковский не отходил от костра, всегда горячий, свежий завтрак, обед и ужин, каждый день компот, чай, сладости, фрукты.

Конечно же, наши дети привыкли питаться в обычной жизни тем, чем захочется и что позволяют покупать родители. В полевых условиях не было скоропортящихся продуктов. Спасибо родителям Николая Смедюка – каждому ребенку был предоставлен суточный армейский индивидуальный паек, в котором присутствуют такие необходимые вещи, как твердый спирт на подставке для разогрева определенных блюд, витаминка для поддержания сил в экстремальных условиях, специальная таблетка, которая, растворяясь в воде, в походных условиях ее обеззараживает, и многое другое для полноценного суточного питания. Печеньем и сладостями порадовала мама Вадима Борисова. Родители Максима Игнатьева привезли гостинцы.

Вошедшее в традицию сплава трогательное написание писем от руки домой детьми откликнулось сплоченным коллективом родителей, которые организовали детям доставку ответных писем, гостинцев, шашлыков, сладостей.

Казак Владимир Анатольевич Парамонов и десантник Валерий Владимирович Парыгин, не жалея сил и времени, обучали детей основам антитеррористической защиты, учили не бояться и смело и уверенно действовать в бою. Сергей Анатольевич Горбушин (сотрудник полиции, член «Боевого братства») каждый день преподавал детям уроки подготовки оружия к бою, тактику поведения в экстремальной ситуации, угрожающей жизни. Каждый день юнармейские отделения выходили на выполнение боевых задач, максимально приближенных к реальным событиям. Выходя на боевое задание, он каждому объяснял, как просчитать свои действия, а командирам отделений – меру ответственности за жизнь подчиненных. Ну а к тем детям, которых мало интересует оружие и военные действия, Сергей нашел индивидуальный подход.







Радовала дисциплина, благодаря Сергею Петровичу Каргину приказы выполнялись беспрекословно, моментально и в срок, несмотря на трудности их выполнения, все было поставлено таким образом, что мы – одна команда, каждый в ответе не только за себя, но и за других. Построение, зарядка на берегу реки, обтирание и умывание водой из реки, гребля на катамаране, купание и многое другое, чего дети не видят в повседневной жизни.

Ежедневно проводились творческие вечера, которые готовил каждый отряд. Больше всех досталось командиру Александру Крупину, у него были самые маленькие бойцы, которых он за короткий срок обучил технике рукопашного боя и показал на творческом вечере их достижения, водил их на задания, которые не отличались от задач других отделений, где были более взрослые и опытные дети. Ульяна Тимощенко трогательно исполняла песню «А нам нужен мир…», а все отделение выучило и подпевало припев, другие отделения показали свои спортивные достижения и танцевальные навыки в сопровождении современной музыки, фланкировку с шашками, работу нагайкой.

Каждый день Валерия Чернова и Артур Веденев выпускали боевой листок, в котором отражался прожитый день в полевых условиях.

Дети были разных возрастов, самому маленькому юнармейцу всего 6 лет, младшим девочкам 8–9, они принимали все военные действия всерьез, очень переживали. Теперь они точно будут знать, как страшно и тяжело было на войне детям. Вот здесь и помогла беседа с детьми, почему мы отмечаем и радуемся празднику Победы 9 мая!

Когда запели песни у костра под гитару, навеяло нашим советским детством, вспомнились пионерские лагеря.

Мы искренне благодарим наших партнеров и друзей: главу администрации МО «Алданский район» Северина Николаевича Позднякова, военного комиссара Олега Валерьевича Бабича, начальника инспекции, руководителя отдела ГЭН Владислава Александровича Колчанова, начальника отдела МВД России по Алданскому району Александра Николаевича Осадчего, индивидуальных предпринимателей Василия Федоровича Суховерхова и Александра Николаевича Попова, атамана Алданского станичного казачьего общества Валерия Валентиновича Михайлова, руководителя Алданского местного отделения ЯРО ВОО «Боевое братство» Дениса Николаевича Пайграй, исполнительного директора АО «Полюс Алдан» Алексея Петровича Носкова, депутата Ил Тумэн а Игоря Иннокентьевича Григорьева. Спасибо родителям: Ирине Александровне Баранниковой, Олегу Витальевичу Чопенко, Елене Викторовне и Александру Викторовичу Игнатьевым, Татьяне Васильевне Тимощенко, Инге Анатольевне Сафроновой, маме Вадима Борисова, родителям Николая Смедюка. Благодарим казаков и волонтеров: Александра Павловича Кузнецова, Валерия Владимировича Яковенко, Сергея Александровича Сафронова, Валерия Владимировича Парыгина, Владимира Анатольевича Парамонова, Константина Михайловича Карабаева, Сергея Валерьевича Катаева, Игоря Сергеевича Антоненко, они на своем личном водном транспорте доставили детей на место лагеря и потом увезли в Томмот. Выражаем благодарность лично госинспектору ГИМС Евгению Андреевичу Коневу, он провожал детей, провел с ними беседы о мерах безопасности на воде, проинструктировал взрослых.

Спасибо Александру Алексеевичу Дремлюге, на базе которого расположены дом и баня, которыми пользовались наши путешественники.

Хотелось бы отметить старших детей, своим примером показавших, что такое скромность, уважение к взрослым. Это Виталий Соснин, Дарья Колпакова, Ксения Заворотных, Вадим Борисов, Николай Смедюк, Александр Крупин.

Родительский комитет

Алданского районного отделения «Юнармии».