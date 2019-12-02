Нашим лыжникам морозы не страшны













24 ноября в Алдане прошло открытое первенство Алданского района по лыжным гонкам, в котором приняли участие 115 спортсменов – это лыжники-гонщики из Алдана, Нижнего Куранаха, Лебединого и учащиеся спортивного интерната РСДЮСШОР г. Алдана. В зависимости от возраста, спортсмены преодолели дистанции длиною 2, 3, 5 и 7,5 километров.

В непростых погодных условиях пришлось соревноваться участникам гонки, но все с честью выдержали это испытание, а горячий чай на финише избавил от проблемы замерзших рук, ног и носов. По итогам гонки на лыжной базе «Снежинка» прошло торжественное награждение чемпионов и призеров, которым были вручены грамоты и сладкие призы.

Героями дня стали 27 спортсменов, которые поднялись на пьедестал почета. В гонке на 7,5 км лучшими стали: Николай Зыков (РСДЮСШОР), Антон Матвеев, Федор Попов, Геннадий Немчинов, Михаил Шамотайлов (Алдан). На дистанции 5 км победу праздновали Анастасия Войделовская, Анастасия Ткаченко (Алдан), Марина Гончарова (РСДЮСШОР), Мария Стуканева, Максим Сивоконь, Кирилл Симаков (Алдан), Марсен Колесов (РСДЮСШОР). На дистанции 3 км чемпионы и призеры: Софья Левина (РСДЮСШОР), Дарья Андриянова, Дарья Сафронова (п. Лебединый), Вадим Ширяев, Иван Заболотный, Кирилл Свечников, Никита Корякин, Матвей Тимощенко, Марк Энгель (Алдан). Среди девушек на дистанции 2 км на пьедестал поднялись: Инна Рыбкина (г. Алдан), Полина Николаева (п. Н. Куранах), Нина Садовская (Алдан), Елена Николаева (Н. Куранах), Кристина Сафронова и Виктория Хромова (Алдан).

Поздравляем спортсменов и их наставников с хорошим выступлением и желаем дальнейших побед!

А. Пономаренко,

тренер-преподаватель ДЮСШ г. Алдана.

Фото предоставлено автором.