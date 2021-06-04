Начинается прием заявок в номинации «Медицинский работник» премии «Гордость Якутии»

Народная премия «Гордость Якутии» открывает прием заявок в новую номинацию «Медицинский работник». Заявку на участие необходимо отправить с рассказом о кандидате на почту gordost-yakutii@mail.ru до 13 июня включительно.

Профессия медика является одной из самых благородных и одновременно сложных в мире. Не каждый может связать свою жизнь с этим нелегким и ответственным трудом по сохранению здоровья населения. Сегодня в республике трудятся свыше 20 тысяч медицинских работников, которые каждый день профессионально и ответственно выполняют свою работу и помогают людям вылечиться от болезней и снова жить полной жизнью.

Пандемия коронавируса еще раз показала, насколько важна роль медиков для сохранения здоровья населения, стабильности и благополучия в стране и республике. В период пандемии медицинские работники продолжают оставаться на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией.

Для того, чтобы выразить благодарность за их самоотверженный труд и верность своему призванию, народная премия «Гордость Якутии» объявила сбор заявок в новой номинации «Медицинский работник». К участию в номинации приглашаются сотрудники медицинских учреждений со средним или высшим медицинским образованием. Общий стаж работы в медицинской сфере у кандидатов должен быть от 10 лет.

Заявку необходимо отправить на почту gordost-yakutii@mail.ru до 13 июня включительно. Ко всем заявкам нужно обязательно прикрепить фотографию (портрет кандидата вертикального положения, в хорошем качестве, желательно в разрешении 500х760 px, до 3 штук).

Заявки принимаются напрямую от самих кандидатов, а также от их представителей. Важно: претенденты на премию не могут снять свои кандидатуры после старта голосования.

Голосование за кандидатов стартует с 14 июня и будет проходить на интернет-площадке народной премии — на странице сайта здесь, в два этапа: отборочный тур пройдет с 14 по 18 июня, а финальный — с 21 по 26 июня.

Узнайте больше на странице проекта «Гордость Якутии» или пишите ваши вопросы куратору премии Александре Смольской на e-mail: gordost-yakutii@mail.ru, по адресу: г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 31, каб. 325

Организатор премии – холдинг «Сахамедиа», в который входят газеты «Якутия» и «Саха сирэ», информагентство YSIA.RU, сайты Edersaas.ru “Якутия-Дэйли”. Официальным спонсором премии является ювелирная фирма «Киэргэ». Партнер номинации – министерство здравоохранения Якутии.