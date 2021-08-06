Началось голосование за присвоение Алдану звания «Город трудовой доблести»

Свой голос жители могут отдать на сайте http://trudovoialdan.ru.

В эти дни проходит общероссийский конкурс за звание «Город трудовой доблести». Среди претендентов на этот почетный статус – и город Алдан.

Общезвестно, что на фронт ушли 11 740 алданцев, из двадцати четырех якутян – Героев Советского Союза семеро призваны из Алданского округа. Оставшиеся в тылу жители района самоотверженно трудились и помогали фронту. За годы войны алданцы добыли для страны 15,6 тонны золота. Коллективы рабочих и служащих приисков и города отчисляли ежемесячно 1–3-дневный заработок в Фонд обороны страны.

Алданцами были отчислены денежные средства на 2 танковые колонны «Советская Якутия» и другое вооружение, на эскадрилью самолетов золотопромышленности, в фонд помощи детям фронтовиков и семьям военнослужащих.

В военные годы 117 алданцев были награждены орденами и медалями Советского Союза за героический труд.

За перевыполнение государственных планов золотодобытчики Алдана не раз получали похвалы правительства: Красное Знамя ВЦСПС и НКЦМ победителю во всесоюзном социалистическом соревновании лучшему предприятию (II кв. 1944 г.) и Знамя Государственного комитета обороны СССР (навечно передано трудящимся треста «Якутзолото», III квартал 1945 г.).

Алданским историко-краеведческим музеем проведена кропотливая работа по сбору соответствующего материала для представления в ходатайстве: подобраны копии газетных материалов, архивных документов, фотоматериалы, материалы из личных архивов алданцев, изданных к юбилейным и памятным датам книг, сведения, полученные от предприятий, организаций, учреждений.

Ходатайство администрации МО «Город Алдан» от имени горожан о присвоении городу Алдану почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести» было рассмотрено и поддержано 18 июня 2020 года на Восемнадцатом (внеочередном) пленарном заседании Госсобрания (Ил Тумэн) РС (Я). В соответствии с ч. 3 ст. 3 Федерального закона № 41-ФЗ от 1 марта 2020 г. «О почетном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести» Глава Якутии Айсен Николаев направил в адрес Президента Российской Федерации ходатайство о присвоении городу Алдану почетного звания «Город трудовой доблести».

Российская академия наук одобрила ходатайство о присвоении почетного звания.

В прошлом и в текущем годах при поддержке партии «Единая Россия» проводился сбор подписей в регионах, которые претендовали на получение указанного звания. До 15 августа предстоит собрать 200 тыс. голосов по всей республике, проголосовать можно на сайте http://trudovoialdan.ru.

«Призываю всех, кто чтит память о героических подвигах якутян и вкладе нашей республики в Победу, поддержать гражданскую инициативу алданцев. Звание города трудовой доблести станет достойным подарком к 100-летию города Алдана – промышленного первенца Якутии», – отметил в своем обращении к жителям республики глава МО «Алданский район» Северин Поздняков.

Города, удостоенные почетного статуса, будут определены в сентябре 2021 года.

Почетное звание «Город трудовой доблести» было учреждено главой государства в марте 2020 года. Звание присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на предприятиях города, проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Наш корр.