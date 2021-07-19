Началась горячая экзаменационная пора для выпускников

25 мая в Алданском районе, как и по всей России, для выпускников 11-х классов началась горячая экзаменационная пора. 57 выпускников текущего года в четырех пунктах проведения экзаменов (это школы

№ 1 г. Алдана, № 7 с. Кутана, № 37 с. Угоян и гимназия п. Нижний Куранах) сдали государственный выпускной экзамен по русскому языку. 28 мая ребята сдают ГВЭ по математике. Сдав эти два экзамена на положительную оценку, они получат аттестат и могут поступать в средние профессиональные учреждения.

Для тех же выпускников, кто выбрал в дальнейшем поступление в вуз (в районе – 160 человек), аттестационная кампания начинается 31 мая с экзаменов по географии, литературе и химии.

Самый массовый экзамен по русскому языку будет проводиться 3 июня. 7 июня школьники сдают профильную математику, 11 июня – историю и физику, 15 июня – обществознание, 18 июня – биологию и письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам. 21 июня пройдет сдача устной части ЕГЭ по иностранным языкам, 24 июня – по информатике и ИКТ.





С 28 июня по 2 июля в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ участниками, которые пропустили аттестацию в основной период из-за болезни, карантина или иной уважительной причины, а также для тех, кто не завершил экзамен в основной срок.

28 июня выпускники текущего года, которые получили в основной срок неудовлетворительный результат на ЕГЭ по русскому языку, также смогут его пересдать.

Также расписанием установлен дополнительный период проведения ЕГЭ в 2021 году для лиц, пропустивших проведение экзаменов в основной и резервные сроки или не завершивших выполнение экзамена в основной или резервный день по уважительной причине. Для них экзамены пройдут с 12 по 17 июля. Пересдача по русскому языку для тех, кто сдавал ЕГЭ в резервный срок и получил неудовлетворительную оценку, предусмотрена 13 июля.

Отметим, что основным отличием экзаменационной кампании 2021 года в технологическом плане является то, что республика переходит на новые технологии проведения ЕГЭ. Первое – это передача экзаменационных материалов по сети Интернет, что, несомненно, упрощает процесс доставки. Второе – это печать и сканирование полного пакета материалов в аудитории пункта проведения экзаменов. Для этого понадобилось много новой техники, в частности сканеров, которые должны стоять в каждой аудитории. Так сказать, в складчину (школы, Департамент образования) мы справились с этим!

Третье – это проведение ЕГЭ по информатике в компьютерной форме. Чтобы эти технологии были успешно внедрены, проводились всероссийские и республиканские тренировочные мероприятия, в которых активное участие принимали и наши ППЭ на базе школ № 1 г. Алдана, № 7 с. Кутана, № 8 г. Томмота, гимназии п. Нижний Куранах. Все апробации, в том числе дважды тренировочный экзамен по информатике, педагоги прошли успешно, без замечаний. Мы благодарим наших педагогов за их профессионализм, терпение, взаимопонимание, умение работать в команде. Надеемся, что также успешно будут проведены и экзамены.

В связи со сложившейся непростой эпидемиологической обстановкой в пунктах проведения будут соблюдены все меры для профилактики распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Экзамены будут проводиться в непростых условиях, в режиме повышенной готовности. У нас был опыт проведения в подобных условиях в 2020 году. Поэтому во всех пунктах работа будет вестись согласно рекомендациям Роспотребнадзора РФ. Всем необходимым: дезинфицирующими средствами, масками, термометрами, рециркуляторами, дозаторами для антисептика – пункты проведения экзамена обеспечены. За это хочется поблагодарить руководителей школ, на базе которых работают наши ППЭ: В. В. Комчадалова, М. А. Герасимову, Т. Н. Казакову, Л. Т. Авелова и Н. А. Фефилову.

Желаем всем работникам успешного проведения ГИА-11, а нашим выпускникам – удачи и успешной сдачи ГВЭ и ЕГЭ!

Пресс-центр

МКУ «Департамент образования».