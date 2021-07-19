Научиться варить можно за месяц, а сварщиками становятся всю жизнь!

В ста километрах от Алдана, по направлению к Нерюнгри, в долине быстрого ручья Васильевки в руинах лагерных бараков безмолвно покоится ее величество история. В середине прошлого века здесь находился лагерь системы ГУЛАГ, печально известный ИТЛ-11. Вблизи стланиковых и еловых зарослей неярко сияет часовня, знаменующая место, где тысячи узников обрели вечный покой…

Установленная в сентябре 2009 года часовня была выполнена в сварочной мастерской Алданского политехнического техникума мастером производственного обучения Сергеем Анатольевичем Репкиным.

– Этот проект был разработан православным храмом совместно с Алданским политехникумом. Прежний директор Вера Васильевна Токарева предоставила все материалы и транспорт, а бывший настоятель храма отец Владимир давал консультации по изготовлению часовни в соответствии с канонами христианства, ну а я работал в мастерской, – рассказывает Сергей Анатольевич. – Первоначально у меня имелся чертеж в одной плоскости, в процессе работы некоторые нюансы были слегка скорректированы, а детали продуманы. Так, колокол был сделан из кислородного баллона. Вывезти часовню на 101-й километр помогли заведующий гаражом, сторож и трое сотрудников предприятий (это были ребята, окончившие техникум ранее). Близ кладбища заключенных мы ее собрали и установили, затем сделали опалубку и залили цементом постамент, а прилегающую территорию в порядок привели студенты политехникума. Что удивительно: тот сентябрь теплом не радовал, постоянно шли дожди. И лишь на освящении часовни тучи рассеялись и засияло солнце! А после того, как молитва была вознесена, небо вновь закрыли тучи…













Часовня на территории кладбища узников ИТЛ-11 является крупнейшим проектом духовно-нравственного наследия Сергея Анатольевича Репкина. Аккуратные ограждения в парковых зонах, необычные цветники и лавочки, венчающие здания башни и шпили, монументальные вывески, выполненные под старину столики и табуретки – на улицах города и на частных территориях нашли место сотни его работ. Точное количество изделий автор не назовет – он просто не ведет такой подсчет. А каждый шедевр словно одухотворен мыслями мастера и испытываемым в процессе создания вдохновением!

Детство Сергея Анатольевича прошло в Грозном. Там же он поступил в училище. Выбор специальностей был невелик: студенты обучались на слесарей-монтажников и сварщиков. Какую область изучать – абитуриент С. Репкин не раздумывал: конечно, сварку, которая всегда его привлекала и завораживала!

В 20 лет молодой сварщик отправился на Север, по его собственному выражению, «за туманом и за запахом тайги».

– В Грозном я бываю постоянно, езжу в гости к матери, – признается Сергей Анатольевич. – Конечно, там мне все знакомо и близко, но и Южная Якутия давно стала родной…

На Севере и туманы, и величавая тайга произвели неизгладимое впечатление на южанина. Особенно же его привлек контраст сурового холодного климата и простой доброты сердец жителей. Сергей остался в Алдане насовсем.

В Алдане С. А. Репкин работал по специальности – талантливый сварщик был востребован всюду и с работой проблем не испытывал никогда. Заказов было хоть отбавляй!

– Нашей бригадой мы варили емкости для котельных и ходовые части для драг, – рассказывает Сергей Анатольевич. – Многие изготовленные нами изделия служат и сегодня.

Сложности пришли в лихие 90-е. Предприятия массово ликвидировались, большие коллективы сокращались. Высокопрофессиональные мастера оставались не у дел, да и продолжавшие работать сотрудники нередко сидели без заказов. Так, в 1999 году в отделение сварочных технологий Алданского профтехучилища под номером 24 пришел новый мастер производственного обучения С. А. Репкин.

От производства – к преподаванию

На пороге нового века Сергей Анатольевич приступил к освоению премудростей преподавания. Он учил подростков сварке, подростки учили его учить. Через пару лет С. А. Репкин полностью втянулся в передачу навыков и знаний молодежи и уже не представлял свою работу без студентов.

– Первая группа у меня была – караул! – смеется сегодня Сергей Анатольевич. – Хулиган на хулигане хулиганом погонял! Казалось, они не хотели ничего, а собравшись вместе, буквально стояли на головах. Всякий раз требовалось неимоверных сил и терпения, чтобы хотя бы немного урезонить их и заставить посидеть спокойно.

Преподаватель все время старался чем-то занять ребят, проводил беседы, организовывал культурные выходы. В попытке выстроить диалог Сергей Анатольевич испробовал разные методики и подходы, как коллективные, так и индивидуальные. К слову, мастера студенты уважали, но собственную свободу и независимость они уважали ничуть не меньше.

Промучившись с воспитанничками какое-то время, Сергей Анатольевич решил: хватит! Придя на очередную пару, он сказал ребятам:

– Ищите себе другого мастера производственного обучения и куратора. Я отказываюсь от вас.

В аудитории воцарилась тишина, пацаны застыли от неожиданности и растерянности. На следующий день на стол Сергею Анатольевичу легла огромная петиция. Суть чуть наивного и бесконечно искреннего текста сводилась к одному: мы больше не будем! На словах студенты приносили мастеру извинения и очень просили не бросать их группу.

Вопрос об отказе от группы С. А. Репкин уже обозначил на уровне руководства, и ребятам пришлось пообещать исправиться директору и завучу.

Дисциплина стала налаживаться, серьезнее ребята начали относиться и к учебе – успеваемость заметно повысилась, а количество пропусков резко снизилось.

– Все мои ребята тогда выправились, получив дипломы, начали работать, – рассказывает Сергей Анатольевич. – Два человека много лет трудятся в комбинате «Полюс Алдан», они уже высококвалифицированные мастера. Конечно, не все пошли по линии газоэлектросварки, один из моих ребят служит в МВД. Одно могу сказать: сегодня все при деле! Мы поддерживаем теплые, дружеские отношения, ребята звонят и заходят в гости.

По мнению Сергея Анатольевича, главное зерно, которое сеет учитель в юные умы и души, заключается в ответственности к учебе и к работе, желании трудиться и самосовершенствоваться в избранном деле. Своим ребятам мастер часто повторял:

– Как вы проявляете себя в училище – такими вы и выйдете из этих стен и отправитесь в самостоятельную жизнь. Как вы будете относиться к выполняемому делу – такое же отношение вы будете всюду встречать к себе!

Из ПТУ – в АПТ

В нулевых годах произошло присоединение ПТУ-24 к Алданскому политехническому техникуму, и Сергей Анатольевич Репкин стал мастером производственного обучения АПТ. Специфика работы преподавателя не изменилась, а вот просторы деятельности стали куда шире!

– Одно время у нас действовал кружок по картингу, – вспоминает Сергей Анатольевич. – Я раздобыл в Большом Нимныре старый мотор и привез его ребятам. Они его восстановили. Приладив «оживший» мотор к импровизированной машине, студенты даже ездили на вновь созданной технике! Конечно, кататься им разрешалось только по территории АПТ, на улицу выезжать было ни в коем случае нельзя. По причине нарушения этого запрета автомобильчик потом у ребят отобрали – они решили проехать по улице Ленина! Ну вот и прокатились разок… Конечно, досталось и преподавателям.

Немало Сергей Анатольевич сделал для благоустройства техникума. В мастерских преподаватель изготовил массу изделий. Полезные предметы – от мебели до функциональных мелочей – появились в аудиториях, а дворовая территория главного корпуса была обнесена ограждением.

В 2011 году на базе политехнического техникума был открыт Центр подготовки специалистов по сварочной технике. Обучаются здесь не только студенты АПТ: в корпусе по улице Достовалова организуются курсы повышения квалификации для электрогазосварщиков со всех уголков Якутии. Также в мастерских проводятся соревнования WorldSkills, профессиональные олимпиады и конкурсы мастерства.

Проект Центра подготовки специалистов по сварочной технике разработал С. А. Репкин совместно с В. В. Токаревой, являвшейся в то время директором АПТ. Деньги на организацию Центра были выделены из республиканского бюджета. На первом этаже находятся мастерские, на втором проходят лекции и теоретические занятия. За обустройство учебных классов отвечал Сергей Анатольевич.

«Сварку можно освоить за месяц,

на сварщика нужно учиться всю жизнь!»

– Дать студенту практические навыки совсем не сложно, если у него есть желание научиться, – говорит Сергей Анатольевич. – Правда, чаще это желание проявляется не на лекциях, а только в мастерских.

Мальчишки в большинстве – практики: энтузиазм у них появляется только тогда, когда они работают на конечный результат. Чтобы освоить теорию, ребятам требуется колоссальная доля усидчивости и старания. Между тем в освоении сварочных технологий без теории не обойтись: будущий специалист должен уметь производить множество расчетов.

Изучение сварки по учебникам и конспектам многим ребятам кажется скучным. Тесный контакт, признается мастер, у него со студентами возникает на практических занятиях. Когда мальчишки работают со сварочным аппаратом и варят свою первую вещь – их восторгу и восхищению нет предела!

– Конечно, студентам хочется поскорее приступить к созданию изделия. Но, чтобы сварить трубу, нужно знать все положения сварки – нижнее, вертикальное и верхнее, – приводит пример Сергей Анатольевич. – Вот сейчас, в апреле, первокурсники проходят только низ – первое положение.

Освоить различные виды сварки можно за довольно непродолжительное время, а настоящим мастером сварщик становится всю жизнь, убежден Сергей Анатольевич. Мастерство полнится и оттачивается выполнением каждого изделия.

Сегодня в обстановку многих кабинетов Алданского политехникума гармонично вписываются журнальные столики, цветочницы и подставки, ножки которых выполнены в форме затейливых вензелей. Стены в коридорах сварочного корпуса украшают панно с причудливым орнаментом, на первый взгляд, неотличимым от плетеного кружева, в кабинетах имеются оригинальные вешалки, а над столами – ключницы, украшенные по северным мотивам. Созданием шедевров мастер занимается в свободное время. Тончайшие контуры вырезаются аппаратом плазменной резки.

– На вот эту ключницу было затрачено не более трех минут, – делится Сергей Анатольевич, показывая на полуметровое изделие, увенчанное мчащимися по тайге оленями. – То есть три минуты шла плазменная резка, а на расчеты ушло куда больше времени. Плазменному аппарату задается программа, по которой он режет контуры. Но, чтобы задумка была точно воплощена на металле, необходимо учесть в программе каждый миллиметр рисунка. Главное в плазменной резке – расчет, который задается аппарату!

Планы мастера

Сегодня Сергей Анатольевич массу времени проводит в прежних мастерских политехникума. В этих мастерских практические занятия у студентов проходили ранее, несколько лет назад помещения были законсервированы. По решению директора АПТ А. В. Иванова, сейчас производственные классы восстанавливаются, и мастера обучения работают в старом корпусе по улице Дивизионной.

– При наличии площадей и оборудования в техникуме можно организовать кружок художественной ковки, – поделился Сергей Анатольевич. – А вообще в планах – облагораживание территории политехникума. Парковая зона вокруг главного корпуса с арками, скамейками, цветниками и скульптурами расположится очень гармонично!

Пресс-служба АПТ.