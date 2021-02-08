Наука, творчество, здоровье!

Воспитательная деятельность – это целенаправленный процесс воздействия на личность. Студенты Алданского медицинского колледжа всегда отличались активностью участия в различных мероприятиях.











Ребята и преподаватели профессиональных дисциплин участвуют в таких значимых конкурсах профессионального мастерства, как Wordskills, «Абилимпикс», где занимают призовые места. Активно присоединились к всероссийскому проекту по профориентации «Билет в будущее»: проведены три профессиональные пробы, привлечены три преподавателя и 18 учащихся образовательных организаций города и района. Хотя нужно отметить, что интерес учащихся школ и родителей к участию в проекте был значительно выше, чем требовали его условия.

Несмотря на организацию и проведение мероприятий в дистанционном формате, педагоги и студенты достаточно энергично включились в этот процесс. Особенно отмечу творческую активность студентов-первокурсников, которые обучались с 1 сентября 2020 года в очном формате и стали практически основными участниками анонсируемых мероприятий. Вовлечение этой категории студентов в разнообразные виды деятельности позволило решить ряд проблем психоэмоционального состояния в период адаптации.

Воспитательный процесс в Алданском медколледже выстраивался по принципу определения следующих направлений деятельности: профессионально-трудовое, гражданско-правовое, культур-но-нравственное, здоровьесбере-гающее, адаптационно-профориен-тационное, волонтерское движение, помощь студенческому совету, организация работы совета кураторов студенческих групп.

Создание воспитательной среды, под которой коллектив колледжа подразумевает разностороннее профессионально-личностное развитие студентов, оказалось достаточно эффективным. Каждое из направлений включало в себя цикл разнообразных воспитательных мероприятий. Охват участников составил 89 %.

Имея практический опыт работы в организации внеурочной деятельности, специалисты воспитательного отдела совместно с кураторами групп организуют занятость студентов в кружках. Необходимо отметить, что интерес к занятиям в кружках и секциях достаточно устойчивый. Организация сферы дополнительного образования является и профилактикой правонарушений среди несовершеннолетних студентов.

Основным направлением воспитательной работы в первом семестре стало медицинское, социальное и трудовое волонтерство. Алданский медицинский колледж с сентября 2020 года является районной площадкой Всероссийского движения «Волонтеры-медики». Участниками этой акции стал 171 студент колледжа, из них 16 студентов прошли обучение по дезинфекции на базе колледжа. 12 студентов начиная с марта 2020 года трудятся в «красных зонах» лечебно-профилактических учреждений по всей республике.

Но мы не забыли и том, что занимаясь любой волонтерской деятельностью, медик-волонтер должен быть, прежде всего, здоров сам. Мои коллеги выделили три основные позиции в этом направлении – психологическое, социальное и физическое здоровье. Здесь проведена большая работа. Для студента-медика необходимо понимать важность состояния здоровья не только больного пациента, но и с ответственностью подходить к своему здоровью.

Органом студенческого самоуправления в колледже является студенческий совет. Он организован с целью комплексного подхода к решению проблем студенческой молодежи, удовлетворения ее законных интересов, развития студенческого самоуправления.

В первом семестре по инициативе студенческого совета были организованы и проведены конференции, конкурсы, квесты, традиционные и календарные праздники.

Для поощрения студентов, принимающих активное участие в общественной, культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной работе, осуществляется денежная премиальная выплата. Участники мероприятий всех уровней награждены дипломами, почетными грамотами, призами, благодарственными письмами администрации колледжа, города, района. По итогам года были премированы 234 студента колледжа.

Приятным сюрпризом и предновогодним подарком стало награждение педагогов колледжа. От души поздравляем наших коллег с вручением высоких наград. Почетными грамотами Министерства образования и науки РС (Я) «За вклад и развитие системы образования, многолетний и добросовестный труд» награждены В. В. Пелешатая, О. В. Мыльникова, Н. Г. Цицик. Благодарственными письмами Министерства образования и науки РС (Я) «За личный вклад в развитие системы образования республики» отмечены Н. В. Иванова, О. Л. Климова, Л. А. Никитина, А. А. Кокшенева. Звания «Отличник системы образования РС (Я)» удостоены Н. А. Морозова, Л. А. Никитина. Почетной грамотой Министерства труда и социального развития РС (Я) «За многолетний добросовестный труд и заслуги в социально-трудовой сфере» награждена Т. Н. Орехова. Нагрудный знак «За вклад в развитие профессионального образования РС (Я)» торжественно вручили К. А. Данилову. Л. А. Тужикова удостоена самой высокой награды – нагрудного знака «Почетный работник воспитания и просвещения РФ».

Творчество – один из способов преодоления внутренней неуверенности, позволяющий научиться общаться с другими людьми, особенно находящимися под грузом болезни. Это очень важно для будущей профессиональной деятельности студентов медицинского колледжа. Творческий опыт, полученный студентами во время подготовки мероприятий, вызывает стремление к достижению новых, ранее не ставившихся целей новыми средствами. Поэтому нас ждут новые свершения и открытия, покорение новых вершин, тем более что 2021 год для Алданского медицинского колледжа особенный – юбилейный.

Т. ОРЕХОВА,

заведующая

воспитательным отделом

Алданского медицинского колледжа.

Фото предоставлены автором.