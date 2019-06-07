Назначение пенсий с 2019 года

С 2019 года в России началось поэтапное повышение общеустановленного возраста, дающего право на страховую пенсию по старости и пенсию по государственному обеспечению.

Закон предусматривает плавный переход к новым параметрам, в соответствии с которыми пенсионный возраст в 2019 году увеличивается на один год, в 2020-м – на два года. Реальное повышение при этом составит полгода в 2019-м, полтора года в 2020 году. Такой шаг обеспечивает специальная льгота, позволяющая назначить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста. Воспользоваться ею смогут все, кто должен был выйти на пенсию в 2019, 2020 году по условиям прежнего законодательства. В основном это женщины 1964, 1965 года рождения и мужчины 1959, 1960 года рождения, которых повышение пенсионного возраста коснется первыми. За счет льготы выходить на пенсию они начнут уже с июля 2019 года.

Для многих россиян, тем не менее, пенсионные выплаты остаются в прежних возрастных границах. Это относится к людям, имеющим льготы по досрочному выходу на пенсию. Например, шахтерам и горнякам, работникам, занятым непосредственно на полевых геолого-разведочных, геофизических, изыскательских работах в экспедициях, партиях и отрядах, и другим работникам, занятым в тяжелых, опасных и вредных условиях труда, за которые работодатели уплачивают дополнительные взносы на пенсионное страхование. Также сохранен возраст при назначении пенсии по социальным мотивам и состоянию здоровья. Это относится к женщинам, родившим двух и более детей, проработавшим 12 лет в районах Крайнего Севера или 17 лет в приравненных к ним местностях; одному из родителей или опекунам детей-инвалидов; инвалидам по зрению 1-й группы, лилипутам (карликам) и другим категориям граждан. Для них, как и раньше, выход на пенсию сохранен в 50 и 55 лет в зависимости от пола и условий назначения пенсии.

Что касается пенсионеров, проработавших в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и имеющих требуемый стаж работы, то сохраняется снижение на 5 лет от общеустановленного возраста, то есть те, кому в 2019 году исполнится 55 и 50 лет соответственно, с учетом переходных положений получат право выйти на пенсию во второй половине 2019 года или в первой половине 2020 года в возрасте 55 лет и 6 мес. и 50 лет и 6 мес. Достигшие возраста 55 и 50 лет в 2020 году правом выхода на пенсию смогут воспользоваться в 56 лет и 6 мес. и 51 год и 6 мес. соответственно.

Как и раньше, для назначения пенсии в 2019 году необходимо соблюдение минимальных требований по стажу и пенсионным баллам. Право на пенсию в нынешнем году дают 10 лет стажа и 16,5 пенсионных балла.

Повышение пенсионного возраста не распространяется на пенсии по инвалидности. Они сохраняются в полном объеме и назначаются тем, кто потерял трудоспособность независимо от возраста при установлении группы инвалидности.

Подробнее об изменениях в пенсионной системе: http://www.pfrf.ru.

Управление ПФР в Алданском районе.